चंडीगढ़ कोर्ट में चालान भरने जाओ तो सावधान हो जाओ, ठगों का गिरोह अब तक 12 को बना चुका शिकार
चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत में चालान निकलवाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक गिरोह ने 12 लोगों से हजारों रुपये ऐंठे। मनीमाजरा निवासी नीतन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गिरोह क्यूआर कोड के जरिये पेमेंट करवाता था। पुलिस ने कुछ आरोपितों को नामजद किया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत परिसर में एक ठग गिरोह सक्रिय है, जो चालान निकलवाने का झांसा देकर लोगों को ठग रहा है। अब तक 12 लोगों से हजारों रुपये ऐंठे जा चुके हैं। मामला तब उजागर हुआ जब मनीमाजरा निवासी नीतन कुमार ने पुलिस को शिकायत दी। सेक्टर-36 थाना पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है।
नीतन ने बताया कि अदालत परिसर में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उसने खुद को मददगार बताते हुए चालान निकलवाने का भरोसा दिलाया और क्यूआरकार्ड कोड के जरिए उनसे 4300 रुपये की पेमेंट करवा ली। बाद में वह बार-बार और पैसों की मांग करता रहा, लेकिन न तो काम किया और न ही रकम लौटाई। जांच में सामने आया कि गिरोह ने अलग-अलग इलाकों से कोर्ट में आए कई लोगों को शिकार बनाया।
इन लोगों को भी झांसे में लेकर ठगा
विक्टोरिया सिटी एन्क्लेव, जीरकपुर निवासी शुशिला से 7000, सेक्टर-52 निवासी दीपक कुमार से 1500, हवलदार कुलविंदर सिंह से 3500, रवि कुमार से 2000, मलोया निवासी सोनू से 3500, मोहाली निवासी विवेक राय से 14 हजार, रामदरबार निवासी मुकेश कुमार से 4000, बठिंडा निवासी नवकरण से 2500, सेक्टर-44 निवासी अमरिल लाल से 3000 और इंदरा काॅलोनी निवासी विनोद कुमार से 1600 रुपये की ठगी की गई।
चार नामजद समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए दबिश
सेक्टर-36 थाना पुलिस ने इस मामले में योगी उर्फ यश राणा, संजीव चौधरी, योगेश कुमार, अमित और कुछ अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 318(4), 319(2), 316(2), 61(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा।
