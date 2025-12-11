Language
    पत्नी के हत्यारोपित प्रो. बीबी गोयल का रिमांड दो दिन बढ़ा, कोर्ट में बोला- पुलिस कस्टडी में भूखा रखा, ठंड से पैर अकड़ गए

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:50 PM (IST)

    पत्नी सीमा गोयल की हत्या के मामले में गिरफ्तार प्रो बीबी गोयल की पुलिस रिमांड दो दिन बढ़ गई है। अदालत में पेशी के दौरान गोयल ने शिकायत की कि पुलिस हिर ...और पढ़ें

    बीबी गोयल को कोर्ट में ले जाती पुलिस।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  पत्नी सीमा गोयल की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रो बीबी गोयल गोयल दो दिन के और पुलिस रिमांड पर रहेंगे। वीरवार को सेक्टर 11 थाना पुलिस ने गोयल को जिला अदालत में पेश किया।

    इस दौरान पुलिस ने उनका रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की। पुलिस ने कहा कि उन्हें गोयल का मोबाइल रिकवर करना है और उसकी बेटी के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। इसलिए पुलिस ने चार दिन के और रिमांड की मांग की।

    इस पर बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि पुलिस ने पिछले तीन दिनों में सिर्फ कुछ मिनट ही सवाल जवाब किए हैं। उन्हें सिर्फ थाने में बैठा कर रखा गया है। उन्हें कही ले जाया नहीं गया है। ऐसे में और रिमांड की क्या जरूरत हो सकती है। इसलिए बचाव पक्ष ने रिमांड अर्जी खारिज करने की मांग की, हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने दो दिन का रिमांड मंजूर कर दिया।

    कोर्ट में बोले - पुलिस ने मुझे भूखा रखा

    गोयल को मुंह पर रुमाल बांध कर कोर्ट में पेश किया गया। जज के सामने गोयल ने रुमाल उतारा और कहा कि वह कुछ बोलना चाहते हैं। गोयल ने कहा कि पुलिस ने पिछले 28 घंटे में उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया। पूरा दिन उन्हें भूखा रखा गया। उन्हें दिन में केवल एक बार सिर्फ चाय दी गई। इस पर जज ने पुलिस के जांच अधिकारी से कहा कि इनकी बेसिक जरूरत को पूरा किया जाए और आगे से शिकायत न आए।

    गोयल ने मांगी जुराबें 

    गोयल ने कोर्ट में कहा कि पुलिस उन्हें जुराबें पहनने नहीं दे रही है। ठंड के कारण उनके पैर अकड़ गए हैं। जो कंबल दिया गया है वह भी शाल जितना पतला है। इस पर जज ने कहा कि मैं खाने के आर्डर दे सकता हूं लेकिन यह तो मैन्युअल के हिसाब से जो होगा वो दिया जाएगा।