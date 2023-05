अमृतसर के रतनखुर्द व धारीवाल में बटालियन ने मार गिराए दो ड्रोन, ढ़ाई किलो हेरोइन हुई बरामद

अमृतसर, एएनआई । पंजाब के अमृतसर सेक्टर हेड क्वार्टर के अंतर्गत 22 बटालियन और 144 बटालियन ने दुश्मन देश पाकिस्तान के दो ड्रोन मार गिराए। उन्होंने बताया कि एक ड्रोन रतनखुर्द सीमा चौकी के अंदर गिराया गया है, जिसके 2.6 किलो हेरोइन भी बरामद हुई है। वहीं दूसरा ड्रोन धारीवाल में गिराया गया है। पंजाब के डीआईजी ने इसकी जानकारी दी।

Punjab | Two Pakistani drones were shot down last night by the BSF troop of the Amritsar sector. 2.6 kg of heroin was recovered from a drone shot down under the border outpost of Ratankhurd. Another drone was shot in Dhariwal: Sanjay Garg, DIG pic.twitter.com/OZleofJSo1— ANI (@ANI) May 20, 2023