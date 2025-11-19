बटाला विधायक शैरी कलसी ने खुद उतरकर जाम से निकाली एम्बुलेंस, प्रोटोकॉल साइड कर बचाई मरीज की जान

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। जहां एक तरफ कई वीवीआईपी (VVIP) अपनी गाड़ियों के काफिले और सायरन के दम पर भीड़ चीरते हुए निकल जाते हैं, वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार में जनप्रतिनिधित्व की एक नई मिसाल पेश की गई है। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े नेता अपनी महंगी गाड़ियों और तेज़ हॉर्न के दम पर लोगों को किनारे हटाकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन, पंजाब के आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक, शैरी कलसी, ने इससे बिलकुल अलग काम किया। बटाला के विधायक और AAP के कार्यकारी अध्यक्ष, शैरी कलसी ने जनसेवा को सरकारी प्रोटोकॉल से ऊपर रखते हुए एक गंभीर रूप से बीमार मरीज की जान बचाई।

गत देर रात, बटाला के विधायक और AAP के कार्यकारी अध्यक्ष शैरी कलसी ने एक मरीज की जान बचाने के लिए वह किया जिसकी उम्मीद नेताओं से कम ही की जाती है। भारी जाम में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी और मरीज का जीवन दाँव पर लगा था। ऐसे में विधायक शैरी कलसी ने अपनी गाड़ी से उतरकर स्वयं सड़क पर मोर्चा संभाल लिया।

पंजाब में अब राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, जहाँ जनता की सेवा और उनका जीवन किसी भी सरकारी प्रोटोकॉल से ऊपर है। उन्होंने बिना किसी देरी के, खुद भीड़ के बीच खड़े होकर एम्बुलेंस को सुरक्षित रास्ता दिलवाया, जिससे मरीज को समय पर आगे के इलाज के लिए भेजा जा सका। यह केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह एक मार्मिक संदेश है कि एक सच्चा जन प्रतिनिधि गाड़ियों के काफिले से नहीं, बल्कि जमीन पर खड़े होकर जनता की सेवा और उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने से पहचाना जाता है।

विधायक शैरी कलसी ने न केवल एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया, बल्कि मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद न रहने वाली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी सख्त फटकार लगाई और उनसे जवाब-तलब किया। यह दिखाता है कि 'आप' की सरकार जनता के प्रति जवाबदेही और सरकारी मशीनरी की मुस्तैदी को लेकर कितनी गंभीर है।