बटाला विधायक शैरी कलसी ने खुद उतरकर जाम से निकाली एम्बुलेंस, प्रोटोकॉल साइड कर बचाई मरीज की जान
पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक शैरी कलसी ने एक गंभीर रूप से बीमार मरीज की जान बचाने के लिए अपनी वीवीआईपी प्रोटोकॉल को दरकिनार कर दिया। बटाला में भारी जाम में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता दिलाने के लिए वे खुद सड़क पर उतरे और ट्रैफिक व्यवस्था संभाली, जिससे मरीज को समय पर इलाज मिल सका। यह घटना दिखाती है कि पंजाब में अब जनसेवा और जनता का जीवन किसी भी सरकारी प्रोटोकॉल से ऊपर है, और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है।
डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। जहां एक तरफ कई वीवीआईपी (VVIP) अपनी गाड़ियों के काफिले और सायरन के दम पर भीड़ चीरते हुए निकल जाते हैं, वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार में जनप्रतिनिधित्व की एक नई मिसाल पेश की गई है। अक्सर हम देखते हैं कि बड़े नेता अपनी महंगी गाड़ियों और तेज़ हॉर्न के दम पर लोगों को किनारे हटाकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन, पंजाब के आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक, शैरी कलसी, ने इससे बिलकुल अलग काम किया। बटाला के विधायक और AAP के कार्यकारी अध्यक्ष, शैरी कलसी ने जनसेवा को सरकारी प्रोटोकॉल से ऊपर रखते हुए एक गंभीर रूप से बीमार मरीज की जान बचाई।
गत देर रात, बटाला के विधायक और AAP के कार्यकारी अध्यक्ष शैरी कलसी ने एक मरीज की जान बचाने के लिए वह किया जिसकी उम्मीद नेताओं से कम ही की जाती है। भारी जाम में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी और मरीज का जीवन दाँव पर लगा था। ऐसे में विधायक शैरी कलसी ने अपनी गाड़ी से उतरकर स्वयं सड़क पर मोर्चा संभाल लिया।
पंजाब में अब राजनीति का स्वरूप बदल रहा है, जहाँ जनता की सेवा और उनका जीवन किसी भी सरकारी प्रोटोकॉल से ऊपर है। उन्होंने बिना किसी देरी के, खुद भीड़ के बीच खड़े होकर एम्बुलेंस को सुरक्षित रास्ता दिलवाया, जिससे मरीज को समय पर आगे के इलाज के लिए भेजा जा सका। यह केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह एक मार्मिक संदेश है कि एक सच्चा जन प्रतिनिधि गाड़ियों के काफिले से नहीं, बल्कि जमीन पर खड़े होकर जनता की सेवा और उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने से पहचाना जाता है।
विधायक शैरी कलसी ने न केवल एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया, बल्कि मौके पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए मौजूद न रहने वाली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी सख्त फटकार लगाई और उनसे जवाब-तलब किया। यह दिखाता है कि 'आप' की सरकार जनता के प्रति जवाबदेही और सरकारी मशीनरी की मुस्तैदी को लेकर कितनी गंभीर है।
MLA शैरी कलसी का यह कदम यह साबित करता है कि पंजाब में अब राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। यह वह सरकार है, जिसके प्रतिनिधि जनता के बीच खड़े होकर उनकी मुश्किलों को समझते हैं और उसे तुरंत हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक मरीज की जान को प्राथमिकता देना और उसे रास्ता दिलाना यह दिखाता है कि सरकार के लिए जनता का जीवन सबसे ऊपर है। जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करते, बल्कि वे संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। उनका यह कदम यह संदेश देता है कि उनके लिए मरीज का जीवन किसी भी सरकारी प्रोटोकॉल या सुविधा से कहीं ज़्यादा कीमती है। वह सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश नहीं देता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर ज़मीन पर उतरकर लोगों की सेवा करता है। विधायक कलसी ने साबित कर दिया कि उनके लिए जनता की जान सबसे ऊपर है, किसी भी सरकारी दिखावे से ज़्यादा। पंजाब में बदलाव आ चुका है, जहाँ सरकार का हर नुमाइंदा सेवा भाव के साथ काम कर रहा है और जनता का जीवन सबसे ऊपर है।
