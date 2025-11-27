बब्बर खालसा का आतंकी शेरा एनआईए कोर्ट से भगोड़ा घोषित, चंडीगढ़ में हैंड ग्रेनेड फेंकने समेत पंजाब में कई वारदातों में शामिल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-10 में पिछले साल हुए हैंड ग्रेनेड हमले की साजिश और पंजाब की कई वारदातों में शामिल शमशेरा सिंह उर्फ शेरा को चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन से जुड़ा आतंकी है। इसी संगठन से जुड़े आतंकी हरिंदर सिंह रिंदा का खास बताया जाता है। इस समय अरमेनिया में छिपा हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले साल सेक्टर-10 में हुए बम धमाके में एनआईए ने उसे भी आरोपित बना लिया था। उस केस में रिंदा का भी नाम है और दोनों ही लंबे समय से फरार हैं। पिछले साल रिंदा और शेरा ने आतंकी हैप्पी पासियां के जरिए यह धमाका करवाया था। यह तीनों ही इस समय एजेंसी की पकड़ से बाहर हैं। शेरा के बाद एनआईए कोर्ट ने रिंदा और हैप्पी पासियां को भी भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पिछले साल रोहन और विशाल नाम के युवकों ने सेक्टर-10 की कोठी नंबर 575 में हैंड ग्रेनेड फेंका था। हालांकि इस हमले में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ था। अमेरिका बैठे आतंकी हैप्पी पासियां ने इस हमले की साजिश रची थी। उसी के इशारे पर रोहन और विशाल ने इस वारदात को अंजाम दिया था। यह हमला पंजाब पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी पर करवाया गया था। हालांकि, कुछ महीने पहले ही वह इस घर को छोड़कर जा चुके थे।