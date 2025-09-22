Language
    चंडीगढ़ में स्कूल जा रही छात्रा से ऑटो चालक ने की छेड़छाड़, रास्ते में लगे सीसीटीवी की फुटेज से पकड़ा गया

    By Jagran News Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:54 PM (IST)

    चंडीगढ़ में स्कूल जा रही दसवीं की छात्रा से ऑटो चालक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने ऑटो चालक मनु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के देर से और रोते हुए स्कूल पहुंचने पर शिक्षिकाओं को शक हुआ जिसके बाद घटना का पता चला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ऑटो यूनियन की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया।

    पुलिस ने टीमें गठित कर आरोपित ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्कूल जा रही दसवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और ऑटो यूनियन से भी सहयोग लिया। ऑटो को ट्रेस कर उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया गया।

    छात्रा रोजाना की तरह स्कूल जाने के लिए ऑटो में बैठी थी। रास्ते में ऑटो चालक ने उससे छेड़छाड़ की। छात्रा किसी तरह स्कूल पहुंची, लेकिन देर से पहुंचने और रोते हुए होने के कारण शिक्षिकाओं को शक हुआ। छात्रा को आहत देख शिक्षिकाओं ने पूछताछ की तो उसने पूरी घटना बताई।

    स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पीसीआर वैन महिला कांस्टेबल के साथ स्कूल पहुंची और छात्रा को थाने ले जाया गया। छात्रा का मेडिकल जीएमसीएच-16 में करवाया गया। उसके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने चालक की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।