चंडीगढ़ पुलिस में 44 एएसआई भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या रहेगी प्रक्रिया और आवेदक की योग्यता

चंडीगढ़, कुलदीप शुक्ला। पुलिस विभाग की तरफ से 44 पदों पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। 17 जून से चंडीगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट Chandigarhpolice.gov.in पर जाकर युवा आवेदन कर सकते है। 21 जून से 15 जुलाई 2023 तक आवेदन होगा।

Recruitment for 44 vacancies of ASI(Executive) Chandigarh Police announced !



Minimum Educational Qualification - Graduation or its equivalent.



For details, please visit https://t.co/V9ww2nTWrY