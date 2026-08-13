अमृतसर से कनाडा की सीधी उड़ान का इंतजार बढ़ा, केंद्र ने नहीं दी समयसीमा; एयरलाइंस के फैसले पर टिकी उम्मीद

रोहित कुमार, चंडीगढ़। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कनाडा के लिए सीधी उड़ान के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। इस मांग के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भारत और संबंधित देशों के बीच हुए द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के तहत होता है।

एयरलाइंस को तय क्षमता सीमा के भीतर अमृतसर समेत किसी भी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से कनाडा जैसे देशों के लिए उड़ान संचालित करने की स्वतंत्रता है। हालांकि, सरकार ने अमृतसर-कनाडा सीधी उड़ान शुरू करने की कोई समयसीमा नहीं बताई है। लोकसभा में अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अमृतसर एयरपोर्ट की अपर्याप्त अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी को लेकर सवाल पूछा था। उन्होंने विशेष रूप से कनाडा में बसे पंजाबी प्रवासियों की परेशानी का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली या विदेशी हब के जरिये यात्रा करने से होने वाली अतिरिक्त परेशानी और खर्च को खत्म करने के लिए सीधी उड़ान शुरू करने के संबंध में जानकारी मांगी थी।

नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने जवाब में बताया कि फिलहाल अमृतसर एयरपोर्ट से शारजाह, बर्मिंघम, लंदन, कुआलालंपुर, दुबई, दोहा और सिंगापुर के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी उपलब्ध है। कनाडा के लिए सीधी उड़ान का संचालन एयरलाइंस की व्यावसायिक क्षमता और उपलब्ध मांग समेत कई कारकों पर निर्भर करेगा।

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