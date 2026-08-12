अमृतपाल ने जेल में बंद दो साथियों को दिया टिकट, अजनाला से दलजीत कलसी और मोगा से बुक्कनवाला होंगे प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे ने अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने बुधवार को दो और विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दोनों ही सीटों के उम्मीदवार अमृतपाल सिंह के साथी हैं और जेल में बंद हैं।

अजनाला विधानसभा सीट से दलजीत सिंह कलसी और मोगा विधानसभा सीट से गुरमीत सिंह बुक्कनवाला को उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवार फिलहाल जेल में बंद हैं। दलजीत सिंह कलसी और गुरमीत सिंह बुक्कनवाला को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखा गया है।

अमृतपाल सिंह भी इस समय डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए लड़ा था और जीत हासिल की थी। अब उनकी पार्टी की ओर से जेल में बंद दो नेताओं को विधानसभा चुनाव का टिकट दिए जाने को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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इंदिरा गांधी के हत्यारे के बेटे को भी टिकट इससे पहले अकाली दल वारिस पंजाब दे ने बस्सी पठाना विधानसभा सीट से सतवंत सिंह को उम्मीदवार घोषित किया था। सतवंत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए केहर सिंह के बेटे हैं।