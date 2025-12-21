Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृतसर, आनंदपुर साहिब व तलवंडी साबो 'पवित्र शहर' घोषित, मांस; शराब और तंबाकू पर लगा पूर्ण प्रतिबंध

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:27 PM (IST)

    पंजाब सरकार ने अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इन शहरों में मांस, शराब और तंबाक ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहरों के रूप में अधिसूचित किया गया।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज यहां कहा कि पंजाब सरकार ने सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले तीन शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दिया गया है। उन्होंने इस पल को प्रदेश के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, विनम्रता और जिम्मेदारी वाला अवसर बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें ''''शहीदी दिवस'''' (शहीदी दिवस) को मनाने के लिए राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती से की गई थी। पवित्र शहर की अधिसूचना जारी होने पर इन शहरों में मांस, शराब, तंबाकू और किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सिखों के पांच तख्त साहिबानों में से तीन तख्त पंजाब में स्थित हैं, जिनमें श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पवित्र तख्त साहिबानों की स्थापना वाले तीनों शहरों को अब आधिकारिक रूप से रूहानियत के केंद्रों और पवित्र शहरों का दर्जा दिया गया है।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन पवित्र शहरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले इन शहरों में ई-रिक्शा, मिनी-बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने सहित सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और संगत को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन पवित्र शहरों में अब सख्त नियम लागू होंगे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि यह निर्णय इन स्थानों की पवित्रता को ध्यान में रखकर लिया गया है और अब इन तीनों शहरों में मांस, शराब, तंबाकू और किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

    सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आश्वासन देता हूं कि इन शहरों के समग्र और उचित विकास को सुनिश्चित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये शहर केवल रूहानियत का केंद्र नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रतीक भी हैं।