'तरनतारन उपचुनाव में हो सकता है अमृतपाल फैक्टर', कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत बोले- राज्य-केंद्र सरकार को सोचना होगा

तरनतारन उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमा गया है। कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि चुनाव में अमृतपाल फैक्टर हो सकता है। उन्होंने सिखों की चिंताओं पर ध्यान देने की बात कही। राणा ने बाढ़ के कारणों पर भी चिंता जताई और तकनीकी कमेटी बनाने का सुझाव दिया ताकि बाढ़ से सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकें।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। तरनतारन उप चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है। सबकी नजर अलगाववादी सांसद अमृतपाल पर टिकी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी को चौंका कर सांसद बनने वाले अमृतपाल का असर उपचुनाव में दिखेगा या नहीं, यह चिंता सभी राजनीतिक पार्टियों को है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, कपूरथला से कांग्रेस के विधायक राणा गुरजीत सिंह का कहना है कि चुनाव में अमृतपाल का फैक्टर हो सकता है। अगर अमृतपाल के प्रत्याशी को वोट मिलते हैं तो राज्य व केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। 2014 में खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले (तरनतारन सीट इसी लोक सभा में आती है) राणा सोमवार को अपने सरकारी फ्लैट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राणा ने कहा कि जरूरत है कि सिखों की चिंताओं को सामने लाने की। उस पर विचार करने की। उन्होंने कहा कि तरनतारन के उपचुनाव माझा के मिजाज को भी दर्शाएगा। वहीं, बाढ़ आने के कारणों को लेकर उठे सवाल पर राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि आज जरूरत हैं कि हमें बाढ़ से आने से सबक लेना चाहिए।

उन्होंने कहा, 2019, 2023 और अब 2025 में बाढ़ आई है। जैसा की अनुमान है कि आने वाले कुछेक सालों में मौसम बदलेगा और बाढ़ फिर से आ सकती है। इसलिए हमें आज तकनीकी कमेटी बनाने की जरूरत है। ताकि तकनीकी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके।

आज जरूरत है कि वाटर रिचार्ज पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि पंजाब के पास मात्र 15 साल का पानी ही रह गया है। अगर हम वाटर रिचार्ज पर ध्यान दे तो इससे भूजल के स्तर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार इसके लिए बेहद गंभीर नहीं दिख रही। विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया गया लेकिन उसमें इन बातों पर चर्चा ही नहीं की गई।

राणा ने कहा कि जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल कहते हैं कि हम 74 फीसदी पानी का प्रयोग करेंगे। यानी 26 फीसदी पानी व्यर्थ जाएगा। यह बेहद खतरनाक बात है। मंत्री को तो 100 फीसदी पानी का प्रयोग करने की बात करनी चाहिए।