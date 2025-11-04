Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जुझार सिंह ने पावर स्लैप चैंपियनशिप जीतकर रचा इतिहास, चंडीगढ़ के डाइटीशियन अमृत देओल ने किया सम्मानित

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    चमकौर साहिब के जुझार सिंह ने पावर स्लैप चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा। चंडीगढ़ के डाइटीशियन अमृत देओल ने उन्हें सम्मानित किया और आर्थिक व आहार सहायता प्रदान करने का वादा किया। जुझार सिंह ने अमृत देओल का आभार व्यक्त किया। समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    चंडीगढ़ के प्रसिद्ध डाइटीशियन और फिटनेस कोच अमृत देओल ने जुझार सिंह को किया सम्मानित (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चमकौर साहिब के जुझार सिंह ने अबू धाबी में इतिहास रच दिया है और भारत के पहले पावर स्लैप चैंपियन बनकर देश का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर चंडीगढ़ के प्रसिद्ध सेलिब्रिटी डाइटीशियन अमृत देओल ने गुरुद्वारा कतलगढ़ साहिब और गढ़ी साहिब में आयोजित एक विशेष समारोह में जुझार सिंह और उनके पिता को सम्मानित किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमृत देओल ने घोषणा की कि वह और उनकी टीम जुझार सिंह को जीवन भर यथासंभव आर्थिक और आहार सहायता प्रदान करेंगे। ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़ी सफलताएँ हासिल कर सकें।

    इस अवसर पर जुझार सिंह ने भी अमृत देओल का धन्यवाद किया और कहा कि हर खिलाड़ी की एक ही समस्या होती है, यानी उसे स्वस्थ आहार मिलता है या नहीं और मुझे अमृत देओल से इसका सहयोग मिला है। मैं अमृत देओल के साथ जुड़कर गौरवान्वित महसूस करता हूँ।

    इस मौके पर गुरुद्वारा प्रधान समेत कई मशहूर हस्तियां जैसे जसपाल सिंह देयोल, बलराज गिल (मोहाली), लल्ली घरुआं, जुझार गरचा और कालू गरचा (कबड्डी खिलाड़ी) इत्यादि मौजूद रहे।