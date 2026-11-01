'पंजाब में बनानी है NDA सरकार...', जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारे के साथ चंडीगढ़ से शाह का बड़ा संदेश

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार को चंडीगढ़ सेक्टर-17 के तिरंगा पार्क में आयोजित कार्यक्रम से पंजाब और पंजाबियों को बड़ा सदेश दिया। जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के नारे के साथ उन्होंने पंजाब में एनडीए की सरकार बनाने का बात कही।

शाह ने अपने संबोधन की शुरूआत ही पंजाब को लेकर की। उन्होंने कहा, पंजाब में चुनाव हैं। यहां पर एनडीए सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए कहा, जिससे पंडाल गूंज उठा।