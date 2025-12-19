Language
    अमित शाह आएंगे चंडीगढ़, आज रात 9 से 10 और कल सुबह 10 से 11 ट्रैफिक डायवर्जन, पढ़ें एडवाइजरी 

    By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:27 AM (IST)

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे के चलते 19 और 20 दिसंबर को शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कुछ प्रमुख मार्गों पर यातायात प ...और पढ़ें

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के शुक्रवार और शनिवार को चंडीगढ़ दौरे के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने 19 और 20 दिसंबर 2025 को शहर में विशेष इंतजाम किए हैं। इसके चलते कुछ प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा और आवाजाही में बदलाव किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की अपील की है।

    19 दिसंबर की रात 9 बजे से 10 बजे तक दक्षिण मार्ग पर एयरपोर्ट लाइट प्वाॅइंट से ट्रिब्यून चौक तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। इसी समय पूर्व मार्ग पर ट्रिब्यून चौक से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाॅइंट तक और मध्य मार्ग पर ट्रिब्यून चौक से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाॅइंट तक यातायात में बदलाव रहेगा।

    इसके अलावा मध्य मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाॅइंट से फन रिपब्लिक लाइट प्वाॅइंट (पंचकूला की ओर) तक भी ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक मध्य मार्ग पर फन रिपब्लिक लाइट प्वाॅइंट से ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाॅइंट तक, पूर्व मार्ग पर ट्रांसपोर्ट लाइट प्वाॅइंट से ट्रिब्यून चौक तक और दक्षिण मार्ग पर ट्रिब्यून चौक से एयरपोर्ट लाइट प्वाॅइंट तक ट्रैफिक प्रभावित रहेगा।

    वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें

    ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित समय के दौरान वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। साथ ही ताजा ट्रैफिक अपडेट के लिए ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट-एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक-पर नजर रखें।

    ट्रैफिक पुलिस ने मांगा सहयोग

    ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि विशेष इंतजामों के कारण होने वाली असुविधा के लिए खेद है और शहरवासियों से सहयोग की अपील की है।