गृहमंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा रद, आज नहीं आएंगे; इन मुद्दों पर होनी थी चर्चा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। गृहमंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा रद हो गया है। गृहमंत्री अब चंडीगढ़ आज नहीं आएंगे। अमित शाह को शुक्रवार देर शाम चंडीगढ़ पहुंचना था, लेकिन उनका यह दौरा अब रद हो गया है।

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, अमित शाह को 19 दिसंबर की शाम चंडीगढ़ पंजाब राज भवन में आना था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका कार्यक्रम अब रद हो गया है।

तय कार्यक्रम के तहत अमित शाह आज रात को पंजाब लोकभवन (राजभवन) में रुकने वाले थे और शनिवार को हिमाचल के लिए रवाना हो जाते। उनका दौरा चंडीगढ़ के लिए हमेशा खास रहा है। इस बार भी शहर से जुड़े कई मुद्दों को लेकर यूटी प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल के साथ अनऔपचारिक तौर पर चर्चा होने की संभावना थी।