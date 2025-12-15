बूथ कैप्चरिंग और मतपत्रों में खामियों के बीच पंजाब में 48 प्रतिशत मतदान, 2018 के तुलना में 10 फीसदी कम वोटिंग

कैलाश नाथ, चंडीगढ़। चुनाव में मतदाताओं ने खासी रुचि नहीं दिखाई। जिसकी वजह से पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 10 फीसदी वोटिंग में गिरावट देखने को मिली। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को हुए मतदान का औसत करीब 48 फीसदी रहा।

जबकि 2018 में 58.1 फीसदी मतदान हुआ था। चुनाव के दौरान तीन जगहों पर दोबारा इसलिए वोटिंग करवाने की घोषणा की गई क्योंकि यहां पर बैटल पेपर गलत छपे हुए थे। प्रत्याशी के आगे किसी दूसरे पार्टी का चुनाव निशान था।

आयोग ने 8 समितियों के 15 बूथों पर पुन: मतदान करवाने के आदेश दिए हैं। इस बीच चुनाव में राज्य में कई जगहों पर से हिंसक वारदातों की सूचनाएं आई। श्री मुक्तसर साहिब में 2 जगहों पर बूथ कैप्चरिंग हुई तो तरनतारन में दो जगहों पर गोलियां चली। हालांकि इस वारदात के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

यहां पर इन ब्लाकों में दिए पुन: मतदान के आदेश ब्लाक समिति अटारी जोन नंबर 8 (खासा) बूथ नंबर-52,53, 54,55 और जोन 17 वीरपाल कलां के बूथ नंबर 90,91,93,94,95, पटियाला के गांव रायसर छानावाल जोन नंबर 4, बरनाला के बूथ नंबर 20, जिला श्री मुक्तसर साहिब में पड़ते ब्लाक कोट भाई, गिद्दड़बाहा के गांव बाबानियां बूथ नंबर 63-64 और गांव मंधीर के बूथ नंबर 21-22, गुरदासपुर के गांव छान्या भोगपुर (जालंधर) के पोलिंग बूथ 72 पर राज्य चुनाव आयोग ने पुन: मतदान करवाने के आदेश दिए हैं।