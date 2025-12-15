Language
    बूथ कैप्चरिंग और मतपत्रों में खामियों के बीच पंजाब में 48 प्रतिशत मतदान, 2018 के तुलना में 10 फीसदी कम वोटिंग

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:06 AM (IST)

    पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और गोलीबारी की घटनाओं के बीच लगभग 48% मतदान हुआ। चुनाव आयोग के अनुसार, यह आंकड़ा 2018 के ...और पढ़ें

    पंजाब में 48 प्रतिशत मतदान। फोटो जागरण

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। चुनाव में मतदाताओं ने खासी रुचि नहीं दिखाई। जिसकी वजह से पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 10 फीसदी वोटिंग में गिरावट देखने को मिली। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को हुए मतदान का औसत करीब 48 फीसदी रहा।

    जबकि 2018 में 58.1 फीसदी मतदान हुआ था। चुनाव के दौरान तीन जगहों पर दोबारा इसलिए वोटिंग करवाने की घोषणा की गई क्योंकि यहां पर बैटल पेपर गलत छपे हुए थे। प्रत्याशी के आगे किसी दूसरे पार्टी का चुनाव निशान था।

    आयोग ने 8 समितियों के 15 बूथों पर पुन: मतदान करवाने के आदेश दिए हैं। इस बीच चुनाव में राज्य में कई जगहों पर से हिंसक वारदातों की सूचनाएं आई। श्री मुक्तसर साहिब में 2 जगहों पर बूथ कैप्चरिंग हुई तो तरनतारन में दो जगहों पर गोलियां चली। हालांकि इस वारदात के कारण कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।

    यहां पर इन ब्लाकों में दिए पुन: मतदान के आदेश

    ब्लाक समिति अटारी जोन नंबर 8 (खासा) बूथ नंबर-52,53, 54,55 और जोन 17 वीरपाल कलां के बूथ नंबर 90,91,93,94,95, पटियाला के गांव रायसर छानावाल जोन नंबर 4, बरनाला के बूथ नंबर 20, जिला श्री मुक्तसर साहिब में पड़ते ब्लाक कोट भाई, गिद्दड़बाहा के गांव बाबानियां बूथ नंबर 63-64 और गांव मंधीर के बूथ नंबर 21-22, गुरदासपुर के गांव छान्या भोगपुर (जालंधर) के पोलिंग बूथ 72 पर राज्य चुनाव आयोग ने पुन: मतदान करवाने के आदेश दिए हैं।

    यह मतदान 16 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम चार बजे तक होंगे। चुनाव परिणाम 17 दिसंबर को ही आएंगे। बता दें कि राज्य में 23 जिला परिषद की 357 सीटों और 154 पंचायत समितियों के 2,863 सीटें हैं।