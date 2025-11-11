वाह! क्या किस्मत है... अंबाला के मजदूर ने दीवाली पर खरीदी लॉटरी, सुबह उठकर जैसे ही रिजल्ट देखा कांप गए हाथ-पैर

संवाद सहयोगी, मोहाली (डेराबस्सी)। पंजाब स्टेट लॉटरी के डियर दीवाली बंपर ड्रा में डेराबस्सी के जसविंदर सिंह ने एक करोड़ रुपये का इनाम जीता है। जसविंदर सिंह, जो पिंड सामरू नजदीक रायवाली, जिला अंबाला का निवासी है। जसविंदर ने बताया कि वह पंजाब केमिकल्स एंड क्रोप प्रोटेक्शन लिमिटेड (पीसीसीपीएल) में बतौर ऑपरेटर काम करता है। वह पिछले 15-16 सालों से लगातार लाटरी खरीद रहा था। उसने बताया कि पिछले सात सालों से वह अपने साथी इरफान अली से ही टिकटें मंगवाता रहा है।

इस बार भी उसने 10 अक्टूबर को दीवाली बंपर की दो टिकटें मंगवाई थीं। किस्मत वाला टिकट नंबर A-8216020 था, जो एक करोड़ रुपये का विजेता निकला। जसविंदर ने सोमवार को मीडिया के सामने आकर बताया कि 31 अक्टूबर को ड्रा निकला था। वह उस रात ड्यूटी से लौटकर घर सो गया था।