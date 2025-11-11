Language
    वाह! क्या किस्मत है... अंबाला के मजदूर ने दीवाली पर खरीदी लॉटरी, सुबह उठकर जैसे ही रिजल्ट देखा कांप गए हाथ-पैर

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:47 AM (IST)

    अंबाला के जसविंदर सिंह ने पंजाब स्टेट लॉटरी के डियर दीवाली बंपर ड्रा में एक करोड़ रुपये जीते। पीसीसीपीएल में ऑपरेटर जसविंदर पिछले 15 सालों से लॉटरी खरीद रहे थे। उन्होंने अपने साथी इरफान अली से टिकटें मंगवाई थीं। 31 अक्टूबर को परिणाम देखने पर उन्हें और उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने लॉटरी विभाग में दस्तावेज जमा करवाए हैं।

    प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, मोहाली (डेराबस्सी)। पंजाब स्टेट लॉटरी के डियर दीवाली बंपर ड्रा में डेराबस्सी के जसविंदर सिंह ने एक करोड़ रुपये का इनाम जीता है। जसविंदर सिंह, जो पिंड सामरू नजदीक रायवाली, जिला अंबाला का निवासी है।

    जसविंदर ने बताया कि वह पंजाब केमिकल्स एंड क्रोप प्रोटेक्शन लिमिटेड (पीसीसीपीएल) में बतौर ऑपरेटर काम करता है। वह पिछले 15-16 सालों से लगातार लाटरी खरीद रहा था। उसने बताया कि पिछले सात सालों से वह अपने साथी इरफान अली से ही टिकटें मंगवाता रहा है।

    इस बार भी उसने 10 अक्टूबर को दीवाली बंपर की दो टिकटें मंगवाई थीं। किस्मत वाला टिकट नंबर A-8216020 था, जो एक करोड़ रुपये का विजेता निकला। जसविंदर ने सोमवार को मीडिया के सामने आकर बताया कि 31 अक्टूबर को ड्रा निकला था। वह उस रात ड्यूटी से लौटकर घर सो गया था।

    अगली सुबह जब उसने मोबाइल पर परिणाम देखा तो उसके हाथ-पैर कांप उठे, क्योंकि उसका नंबर निकला था। पहले उसकी पत्नी कर्मजीत कौर को इस पर यकीन नहीं हुआ, पर बाद में टिकट बेचने वाले ने इसकी पुष्टि की। जसविंदर सिंह ने चंडीगढ़ सेक्टर-33 स्थित लाटरी विभाग में दस्तावेज जमा करवाए हैं।