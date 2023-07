Punjab News: प्रदेश में आज से खुलेंगे सभी स्कूल और सरकारी दफ्तर, जानिए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने क्या कहा?

Punjab News शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत विभाग शिक्षा विभाग स्थानीय निकाय विभाग सिंचाई विभाग लोक निर्माण और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस के साथ साथ स्टूडेंट्स की सुरक्षा को भी पुख्ता करवाया जाए।

राज्य के सभी सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, बाढ़ के चलते बीती 10 जुलाई को किए गए थे बंद।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: राज्य के सभी स्कूल सोमवार से सामान्य तौर पर खुलेंगे। भारी बारिश के बाद बाढ़ के चलते स्कूलों को बीती 10 जुलाई को बंद किया गया था। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने स्कूलों के सामान्य तौर पर खुलेंगे की जानकारी दी। इसके साथ ही स्कूली शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया यदि किसी स्कूल या मोहल्ले में बाढ़ आ गई है या स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हो गया है तो संबंधित जिले के उपायुक्त अपने स्तर से केवल उन्हीं स्कूलों में छुट्टियां करने का निर्णय लें। ध्यान रहे कि अभी भी राज्य में कई जिलों में बाढ़ का पानी नहीं उतरा है। आने वाले दिनों में बारिश के स्थिती देखकर उपायुक्त ही इस बात का निर्णय लेंगे कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। उधर राज्य के सभी सरकारी विभाग भी रोजमर्रा की तरह सुबह 9 से शाम पांच बजे तक खुलेंगे। राज्य में गर्मी के चलते बिजली खपत पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से बीती 2 मई को सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय सुबह 7:30 से 2:30 बजे तक किया गया था। शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण और अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस के साथ साथ स्टूडेंट्स की सुरक्षा को भी पुख्ता करवाया जाए। सभी स्कूलों के प्रबंधन समितियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर पर आज ही यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय भवन विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की हर प्रकार की सुरक्षा के लिए स्कूल प्रबंधक जिम्मेदार होंगे।

Edited By: Mohammad Sameer