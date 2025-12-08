चंडीगढ़ की नई ब्रिटिश उप उच्चायुक्त नियुक्त, जानें कौन है अल्बा स्मेरिग्लियो

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। अल्बा स्मेरिग्लियो ने चंडीगढ़ में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में यूके का प्रतिनिधित्व करती हैं।

अल्बा एक अनुभवी राजनयिक हैं और उन्होंने लंदन तथा विदेशों में विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है। उनकी पिछली नियुक्तियों में मॉन्टसेराट शामिल है, जहां उन्होंने कार्यक्रम और कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने कैरेबियन और दक्षिण एशिया में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।