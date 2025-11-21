Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    26 नवंबर की पीयू बंद की चेतावनी से पहले हलचल, कुलपति चांसलर से आज करेंगी मुलाकात

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:10 AM (IST)

    पीयू बचाओ मोर्चा की चेतावनी के बाद, पीयू प्रशासन सक्रिय हुआ। कुलपति प्रो. रेणु विज आज उपराष्ट्रपति से मिलेंगी, जहां सीनेट चुनावों के शेड्यूल पर चर्चा होगी। कैंपस में विरोध, परीक्षा स्थगन और छात्रों के दबाव पर भी बात होगी। रजिस्ट्रार प्रो. वाई. पी वर्मा ने जल्द समाधान की उम्मीद जताई है। सबकी निगाहें वीसी-चांसलर मीटिंग पर टिकी हैं, जिससे विश्वविद्यालय की दिशा तय हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    26 नवंबर की पीयू बंद की चेतावनी से पहले हलचल। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीयू बचाओ मोर्चा की ओर से 26 तारीख को पंजाब यूनिवर्सिटी बंद करने की चेतावनी देने के बाद पीयू प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं, आज यानी शुक्रवार को कुलपति प्रो. रेणु विज यूनिवर्सिटी के चांसलर व देश के उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेगी। ऐसे में सीनेट चुनावों का शेड्यूल जारी करने की मांग पर जल्द फैसला होने की संभावना जताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. रेनू विज अपने दफतरी स्टाफ सहित चांसलर से मुलाकात करेंगी। बैठक में कैंपस में चल रहे विरोध प्रदर्शन, परीक्षा स्थगन और छात्रों की ओर से बढ़ाई जा रही दबाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी।

    यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. वाई. पी वर्मा ने कहा कि सीनेट चुनावों का शेड्यूल जारी करने को लेकर जल्द समाधान निकल सकता है। पीयू में लगातार उबल रहे माहौल और संगठनों की चेतावनी के बीच अब सबकी निगाहें आज होने वाली वीसी–चांसलर मीटिंग पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि इसी बैठक से विश्वविद्यालय की दिशा तय होगी और सीनेट चुनावों पर भी महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है।