26 नवंबर की पीयू बंद की चेतावनी से पहले हलचल, कुलपति चांसलर से आज करेंगी मुलाकात

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीयू बचाओ मोर्चा की ओर से 26 तारीख को पंजाब यूनिवर्सिटी बंद करने की चेतावनी देने के बाद पीयू प्रशासन हरकत में आ गया है। वहीं, आज यानी शुक्रवार को कुलपति प्रो. रेणु विज यूनिवर्सिटी के चांसलर व देश के उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेगी। ऐसे में सीनेट चुनावों का शेड्यूल जारी करने की मांग पर जल्द फैसला होने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉ. रेनू विज अपने दफतरी स्टाफ सहित चांसलर से मुलाकात करेंगी। बैठक में कैंपस में चल रहे विरोध प्रदर्शन, परीक्षा स्थगन और छात्रों की ओर से बढ़ाई जा रही दबाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा होगी।