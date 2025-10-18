Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मोहाली समेत चार जिलों के युवाओं का सेना में जाने का सपना होगा पूरा, लुधियाना में होगी Agniveer भर्ती रैली, यह रहेगी तारीख

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:49 PM (IST)

    लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 1 से 8 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह रैली लुधियाना, मोगा, रूपनगर और मोहाली जिलों के उम्मीदवारों के लिए है। पहले टेस्ट पास कर चुके उम्मीदवार वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाएं। यह अग्निवीर योजना युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के चार जिलों के युवाओं का सेना में भर्ती होने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। लुधियाना में 1 से 8 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन गुरु नानक स्टेडियम में किया जाएगा। यह रैली लुधियाना, मोगा, रूपनगर और मोहाली जिले के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। पहले आयोजित टेस्ट में सफल हुए शार्टलिस्टेड उम्मीदवारों को अपने लाॅगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) डाउनलोड करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यदि किसी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, तो वह 0161-2412123 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या लुधियाना के क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय (एआरओ आफिस) से सहायता ले सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को अपनी निर्धारित तारीख और समय पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

    भर्ती रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, और उम्मीदवारों से अनुशासन और समय का पालन करने की अपील की गई है। लुधियाना के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह अपने दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र और अन्य जरूरी कागजात साथ लेकर आएं। कोविड-19 प्रोटोकाल का भी पालन करना होगा। यह भर्ती रैली अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।