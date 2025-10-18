मोहाली समेत चार जिलों के युवाओं का सेना में जाने का सपना होगा पूरा, लुधियाना में होगी Agniveer भर्ती रैली, यह रहेगी तारीख

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब के चार जिलों के युवाओं का सेना में भर्ती होने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। लुधियाना में 1 से 8 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन गुरु नानक स्टेडियम में किया जाएगा। यह रैली लुधियाना, मोगा, रूपनगर और मोहाली जिले के उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जा रही है। पहले आयोजित टेस्ट में सफल हुए शार्टलिस्टेड उम्मीदवारों को अपने लाॅगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) डाउनलोड करना होगा।

यदि किसी उम्मीदवार को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, तो वह 0161-2412123 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या लुधियाना के क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय (एआरओ आफिस) से सहायता ले सकते हैं। सभी उम्मीदवारों को अपनी निर्धारित तारीख और समय पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है।