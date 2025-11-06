मजीठिया जमानत मामले में AG ने दो दिन का मांगा समय; हाईकोर्ट ने किया इनकार, बोले- आज ही होगी बहस
चंडीगढ़ कोर्ट में मजीठिया की जमानत याचिका पर तीखी बहस हुई। सरकार ने समय मांगा, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मजीठिया के वकील ने चालान पेश होने के बाद जमानत का विरोध करने पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार देरी कर रही है। सरकार ने कहा कि जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजीठिया के जमानत मामले पर तीखी बहस हुई। सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल (AG) पंजाब ने दो दिन का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा कि बहस आज ही होगी।
मजीठिया के वकील ने दलील दी कि जब चालान पहले ही पेश हो चुका है, तो सरकार अब जमानत का विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, उन पर पहले एनडीपीएस (NDPS) मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है।
इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि जांच अभी भी जारी है। मजीठिया के वकील ने तर्क दिया कि अगर जांच जारी है, तो चालान दाखिल करने की क्या जल्दबाजी थी? उन्होंने कहा कि सरकार केवल समय मांगकर जमानत में देरी कर रही है, जबकि जब चालान दाखिल हो चुका है तो जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा लगाए गए आरोप ट्रायल का विषय हैं और फिलहाल जमानत याचिका पर बहस जारी है।
