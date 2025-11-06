मजीठिया जमानत मामले में AG ने दो दिन का मांगा समय; हाईकोर्ट ने किया इनकार, बोले- आज ही होगी बहस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजीठिया के जमानत मामले पर तीखी बहस हुई। सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल (AG) पंजाब ने दो दिन का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने साफ कहा कि बहस आज ही होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मजीठिया के वकील ने दलील दी कि जब चालान पहले ही पेश हो चुका है, तो सरकार अब जमानत का विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन कंपनियों की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है, उन पर पहले एनडीपीएस (NDPS) मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच रिपोर्ट को खारिज कर चुकी है।

इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि जांच अभी भी जारी है। मजीठिया के वकील ने तर्क दिया कि अगर जांच जारी है, तो चालान दाखिल करने की क्या जल्दबाजी थी? उन्होंने कहा कि सरकार केवल समय मांगकर जमानत में देरी कर रही है, जबकि जब चालान दाखिल हो चुका है तो जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।