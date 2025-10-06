Language
    रातभर पार्टी की, सुबह भिड़ गए दोस्त, एक ने गोली मारकर दूसरे की हत्या की, खरड़ की सोसाइटी में फैली दहशत

    By Vedprakash Sharma Edited By: Sohan Lal
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 11:35 AM (IST)

    पंजाब के खरड़ स्थित विला प्लाजो सोसाइटी में गोली चलने से एक युवक शिवम राणा की मौत हो गई। ऊना से आए दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान हरविंदर सिंह नामक युवक ने नशे में शिवम पर गोली चला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

    पंजाब के खरड़ में खानपुर क्षेत्र में विला प्लाजो सोसाइटी में वारदात।

    संवाद सहयोगी, खरड़। पंजाब के खरड़ में खानपुर क्षेत्र में विला प्लाजो सोसाइटी में पार्टी कर रहे दोस्तों में रातभर पार्टी की। सुबह पांच बजे किसी बात पर कहासुनी होने पर जिस दोस्त के रूम पर पार्टी चल रही थी उसी पर दूसरे ने गोली चला दी। गोली चलाने वाला युवक शराब के नशे में बताया जा रहा था। इससे सोसाइटी में दहशत फैल गई। गोली लगने से घायल युवक ने पीजीआई में दम तोड़ दिया। 

    घटना रविवार सुबह हुई। विला प्लाजो सोसाइटी में रहने वाला शिवम राणा ऊना के पीसीई कॉलेज में पढ़ता है। ऊना से उसके तीन दोस्त मिलने आए थे। उन्होंने अपने एक अन्य मित्र हरविंदर सिंह उर्फ हैरी को भी बुला लिया, जो पास की ही एक अन्य सोसाइटी में रहता है। हैरी भी ऊना का ही रहने वाला है। उसने नशे की हालत में शिवम पर गोली चला दी।

    घायल शिवम राणा को तुरंत खरड़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी हालत को देखते हुए उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही खरड़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

    थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है और आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह मामला पार्टी के दौरान हुई बहस का परिणाम प्रतीत होता है, हालांकि पूरी स्थिति पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। स्थानीय निवासियों में इस घटना को लेकर भय और चिंता का माहौल है।