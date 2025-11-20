अनमोल बिश्नोई के बाद USA में छिपे 50 गैंगस्टरों को भारत लाएगी पंजाब पुलिस, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी शामिल
गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के बाद, पंजाब पुलिस अमेरिका में छिपे 50 से अधिक गैंगस्टरों को वापस लाने की तैयारी कर रही है। इन गैंगस्टरों पर हत्या, हथियार सप्लाई और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस का मानना है कि इनके प्रत्यर्पण से पंजाब में संगठित अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ भी शामिल है, और पुलिस अब केंद्र सरकार की मदद से इन सभी का प्रत्यर्पण कराने की कोशिश करेगी।
रोहित कुमार, चंडीगढ़। गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के बाद अब अमेरिका में छिपे पंजाब के 50 से ज्यादा गैंग्स्टरों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक डोजियर तैयार कर अमेरिका के साथ साझा किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की अनमोल से पूछताछ में पंजाब में सक्रिय गैंग्स्टरों के गुर्गों की जानकारी मिलने की संभावना है। एनआइए की हिरासत खत्म होते ही पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए ला सकती है।
पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपित और कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल दूसरा ऐसा हाई प्रोफाइल अपराधी है, जिसे अमेरिका से प्रत्यर्पण कराया गया है।
इससे पहले आतंकी गतिविधियों में शामिल हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पशिया को लाया गया था। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने लगभग 100 भगोड़े गैंग्स्टरों और अपराधियों की पूरी क्राइम हिस्ट्री अमेरिकी और अन्य देशों की सरकारों के साथ साझा की है।
इनमें अमेरिका में छिपे 50 से ज्यादा गैंग्स्टर शामिल हैं, जो बड़े अपराध करने के बाद देश छोड़ चुके हैं। अनमोल और हैप्पी पशिया के प्रत्यर्पण के बाद अब इन अपराधियों पर भी दबाव बढ़ गया है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार अमेरिका में शरण लिए कुख्यात गैंग्स्टर पंजाब में संगठित अपराध को नियंत्रित कर रहे हैं। ये अपराधी विदेश में बैठकर पंजाब में हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स तस्करी, टारगेट किलिंग, फिरौती और रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिलवा रहे हैं।
गैंगवार के लिए फंडिंग भी कर रहे हैं, इसलिए इनका प्रत्यर्पण भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। पंजाब पुलिस का कहना है कि विदेश में बैठे अपराधियों पर शिकंजा कसने के बाद ही पंजाब गैंग्स्टरवाद, आतंकी गठजोड़ और ड्रग माफिया से मुक्त हो सकेगा।
लारेंस बिश्नोई गैंग के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ने पंजाब में कई बड़ी हत्याओं, फिरौती और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। सिद्धू मूसेवाला हत्या का मास्टरमाइंड आतंकी गोल्डी बराड़ भी लारेंस बिश्नोई गैंग का ही है।
वह इस समय कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा लक्की पटियाला, गोपी घुम्मण, विक्की दोराहा, जसकरण सिंह, रोशन रंधावा, हरमन भोगपुरा, गुरजोत सिंह, करण ढिल्लों, मन बराड़, तेजवीर सिंह, सुरजीत लंगड़ी, हरमन, गुरिंदर मोगा, अमित बागड़ी, जस्सी सैक्रामेंटो, अर्शदीप ढालीवाल, नीता पट्टी, सरबजीत काहलों सहित करीब 50 गैंग्स्टर भी अमेरिका के अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं।
इन पर टारगेट किलिंग, हथियार सप्लाई, फिरौती, रंगदारी, गैंगवार, आतंकी फंडिंग और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। अब पंजाब पुलिस केंद्र सरकार की मदद से इनका प्रत्यर्पण कराने की पूरी कोशिश करेगी।
|क्रम संख्या
|नाम
|गैंग/नेटवर्क
|मुख्य आरोप
|जगह (अमेरिका)
|1
|गोल्डी बराड़
|लारेंस बिश्नोई गैंग
|सिद्धू मूसेवाला हत्या का मास्टरमाइंड
|कैलिफोर्निया
|2
|लक्की पटियाला
|बिश्नोई गैंग
|हथियार सप्लाई, फिरौती नेटवर्क
|न्यूयार्क
|3
|गोपी घुमन
|बिश्नोई गैंग
|गैंगवार, हत्याएं
|न्यू जर्सी
|4
|विक्की दोराहा
|बिश्नोई गैंग
|फायरिंग, धमकी, वसूली
|शिकागो
|5
|जसकरण सिंह
|खालिस्तानी लिंक
|आतंकी फंडिंग
|सिएटल
|6
|रोशन रंधावा
|ड्रग्स नेटवर्क
|ड्रग तस्करी
|कैलिफोर्निया
|7
|हरमन भोगपुरा
|अंडरवर्ल्ड कनेक्ट
|शूटरों की भर्ती
|टेक्सास
|8
|गुरजोत सिंह
|गैंग फंडर
|हिटमैन फाइनेंस
|वाशिंगटन
|9
|करण ढिल्लों
|ड्रग्स स्मगलर
|अवैध हथियार तस्करी
|फ्रेस्नो
|10
|रमन बराड़
|गोल्डी गुट
|गैंग कार्डिनेशन
|सैन जोस
|11
|तेजवीर सिंह
|रिंदा नेटवर्क
|पाकिस्तान लिंक
|न्यूयार्क
|12
|सुरजीत लंगड़ी
|गुंडा-तत्व
|राजनीतिक हिंसा
|न्यू मैक्सिको
|13
|हरमन कैलिफोर्निया
|गैंग आपरेटर
|डमी अकाउंट्स से धन भेजना
|सैक्रामेंटो
|14
|गुरिंदर मोगा
|अपहरण आपरेटर
|गैंग लॉजिस्टिक्स
|फ्लोरिडा
|15
|अमित बागड़ी
|ह थियार सप्लायर
|फायरआर्म ट्रैफिकिंग
|शिकागो
|16
|जस्सी सैक्रामेंटो
|कुख्यात शूटर
|हत्या प्रयास
|कैलिफ़ोर्निया
|17
|अर्शदीप ढालीवाल
|(अर्श डल्ला का करीबी)
|आइएसआई समर्थन, धमकी वसूली
|न्यूयॉर्क
|18
|नीता पट्टी
|महिला गैंग ऑपरेटर
|हवाला चैन
|कैलिफ़ोर्निया
|19
|सरबजीत काहलों
|नकली पासपोर्ट माफिया
|अवैध एंट्री रैकेट
|एरिजोना
|20
|जग्गा टेनेसी
|गैंग शेल्टर रैकेट
|शूटरों की छिपने की व्यवस्था
|टेनेसी
