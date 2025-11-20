अनमोल बिश्नोई के बाद USA में छिपे 50 गैंगस्टरों को भारत लाएगी पंजाब पुलिस, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी शामिल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। गैंग्स्टर अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के बाद अब अमेरिका में छिपे पंजाब के 50 से ज्यादा गैंग्स्टरों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने एक डोजियर तैयार कर अमेरिका के साथ साझा किया है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की अनमोल से पूछताछ में पंजाब में सक्रिय गैंग्स्टरों के गुर्गों की जानकारी मिलने की संभावना है। एनआइए की हिरासत खत्म होते ही पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए ला सकती है। पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपित और कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल दूसरा ऐसा हाई प्रोफाइल अपराधी है, जिसे अमेरिका से प्रत्यर्पण कराया गया है। इससे पहले आतंकी गतिविधियों में शामिल हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पशिया को लाया गया था। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने लगभग 100 भगोड़े गैंग्स्टरों और अपराधियों की पूरी क्राइम हिस्ट्री अमेरिकी और अन्य देशों की सरकारों के साथ साझा की है।

इनमें अमेरिका में छिपे 50 से ज्यादा गैंग्स्टर शामिल हैं, जो बड़े अपराध करने के बाद देश छोड़ चुके हैं। अनमोल और हैप्पी पशिया के प्रत्यर्पण के बाद अब इन अपराधियों पर भी दबाव बढ़ गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अमेरिका में शरण लिए कुख्यात गैंग्स्टर पंजाब में संगठित अपराध को नियंत्रित कर रहे हैं। ये अपराधी विदेश में बैठकर पंजाब में हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स तस्करी, टारगेट किलिंग, फिरौती और रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम दिलवा रहे हैं।

गैंगवार के लिए फंडिंग भी कर रहे हैं, इसलिए इनका प्रत्यर्पण भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। पंजाब पुलिस का कहना है कि विदेश में बैठे अपराधियों पर शिकंजा कसने के बाद ही पंजाब गैंग्स्टरवाद, आतंकी गठजोड़ और ड्रग माफिया से मुक्त हो सकेगा।

लारेंस बिश्नोई गैंग के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क ने पंजाब में कई बड़ी हत्याओं, फिरौती और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। सिद्धू मूसेवाला हत्या का मास्टरमाइंड आतंकी गोल्डी बराड़ भी लारेंस बिश्नोई गैंग का ही है। वह इस समय कैलिफोर्निया में है। इसके अलावा लक्की पटियाला, गोपी घुम्मण, विक्की दोराहा, जसकरण सिंह, रोशन रंधावा, हरमन भोगपुरा, गुरजोत सिंह, करण ढिल्लों, मन बराड़, तेजवीर सिंह, सुरजीत लंगड़ी, हरमन, गुरिंदर मोगा, अमित बागड़ी, जस्सी सैक्रामेंटो, अर्शदीप ढालीवाल, नीता पट्टी, सरबजीत काहलों सहित करीब 50 गैंग्स्टर भी अमेरिका के अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं।