    मोहाली में जिम मालिक पर फायरिंग के बाद बदमाशों ने चंडीगढ़ में मचाया उत्पात, होटल के बाहर की गोलीबारी; इलाके में दहशत

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:08 AM (IST)

    मोहाली में जिम मालिक पर गोली चलाने के बाद आरोपियों ने चंडीगढ़ (Chandigarh Hotel Firing) के गांव कजहेड़ी स्थित होटल दिलजोत रेजिडेंसी के बाहर पांच राउंड फायरिंग की जिससे दहशत फैल गई। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन होटल के शीशे टूट गए। सूत्रों के अनुसार इस वारदात को रंगदारी वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है।

    मोहाली गोलीकांड के बाद चंडीगढ़ के होटल में फायरिंग, दहशत का माहौल।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली में जिम मालिक पर गोली चलाने के बाद आरोपितों ने चंडीगढ़ (Chandigarh Hotel Firing) के गांव कजहेड़ी स्थित होटल दिलजोत रेजिडेंसी के बाहर जमकर फायरिंग कर दहशत फैला दी। हमलावरों ने करीब पांच राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन होटल के शीशे टूटकर बुरी तरह चकनाचूर हो गए।

    सूत्रों के अनुसार, इस वारदात को रंगदारी वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिम मालिक को पैर में गोली मारने के बाद हमलावर सीधे होटल के बाहर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए।

    घटना की जानकारी मिलते ही सेक्टर-36 थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और ऑपरेशन सेल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और होटल परिसर की जांच की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है और आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।