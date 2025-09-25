मोहाली में जिम मालिक पर फायरिंग के बाद बदमाशों ने चंडीगढ़ में मचाया उत्पात, होटल के बाहर की गोलीबारी; इलाके में दहशत

मोहाली में जिम मालिक पर गोली चलाने के बाद आरोपियों ने चंडीगढ़ (Chandigarh Hotel Firing) के गांव कजहेड़ी स्थित होटल दिलजोत रेजिडेंसी के बाहर पांच राउंड फायरिंग की जिससे दहशत फैल गई। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ लेकिन होटल के शीशे टूट गए। सूत्रों के अनुसार इस वारदात को रंगदारी वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मोहाली में जिम मालिक पर गोली चलाने के बाद आरोपितों ने चंडीगढ़ (Chandigarh Hotel Firing) के गांव कजहेड़ी स्थित होटल दिलजोत रेजिडेंसी के बाहर जमकर फायरिंग कर दहशत फैला दी। हमलावरों ने करीब पांच राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन होटल के शीशे टूटकर बुरी तरह चकनाचूर हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूत्रों के अनुसार, इस वारदात को रंगदारी वसूली से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिम मालिक को पैर में गोली मारने के बाद हमलावर सीधे होटल के बाहर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए।