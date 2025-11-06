BBMB के बाद अब PU पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा केंद्र, AAP का बड़ा हमला; राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्तमंत्री हरपाल चीमा के नेतृत्व में वीरवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने के केंद्र सरकार के एकतरफा कदम के खिलाफ मांग पत्र सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर और मलविंदर सिंह कंग, विधायक दिनेश चड्ढा और वरिष्ठ नेता गोल्डी कंबोज, दविंदर सिंह लाडी ढोंस, छात्र नेता वतनवीर गिल और पीयू सीनेट सदस्य आई.पी. सिद्धू और रविंदर धालीवाल शामिल थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीयू के उस लोकतांत्रिक ढांचे को तबाह कर दिया है, जो पिछले 60 सालों से सफलतापूर्वक काम कर रहा था।