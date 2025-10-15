पंजाब में शिक्षकों की उच्च ट्रेनिंग से बदले राज्य के सरकारी स्कूल, 500 से ज्यादा टीचर्स को मिला ग्लोबल ज्ञान

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की “शिक्षा क्रांति” सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि शिक्षकों के लिए भी एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। भगवंत मान स्वयं एक शिक्षक के पुत्र हैं। उनका मानना है कि “शिक्षण कोई पेशा नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का एक मिशन है।” इसी सोच के तहत पंजाब के शिक्षकों को देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के अवसर दिए जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब तक 234 प्रिंसिपल और शिक्षा अधिकारी सिंगापुर में विश्व स्तर की ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, जबकि 152 मुख्य शिक्षकों को आईआईएम अहमदाबाद में एडवांस्ड कोचिंग दी गई है। इसके अलावा 144 प्राइमरी शिक्षकों ने फिनलैंड की तुर्कू यूनिवर्सिटी से विशेष शिक्षण प्रशिक्षण हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी माह शिक्षकों का अगला बैच भी फिनलैंड के लिए रवाना हो रहा है, ताकि शिक्षकों की विशेषज्ञता और निखरे।

इन ग्लोबल ट्रेनिंग कार्यक्रमों का सीधा लाभ पंजाब के विद्यार्थियों को मिल रहा है। शिक्षकों की नई सोच, इंटरएक्टिव शिक्षण पद्धति, तकनीक आधारित कक्षाओं और विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संवाद की शैली ने सरकारी स्कूलों का माहौल बदल दिया है। अब बच्चे आत्मविश्वास से भरे हैं और शिक्षा को बोझ नहीं, अवसर के रूप में देख रहे हैं।