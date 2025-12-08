मिलावटी मल्टी विटामिन सिरप बेचता था दुकानदार, कोर्ट ने कंपनी निदेशक को क्यों दिनभर खड़ा रहने की सुनाई सजा, जानें वजह

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत दर्ज एक अहम मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने एक दवा कंपनी के निदेशक को दिनभर कोर्ट ने रहने की सजा सुना दी। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

कंपनी पर मिलावटी सिरप बनाने के आरोप हैं। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने दो साल पहले एक रेड के दौरान कंपनी की मल्टी विटामिन सिरप जब्त की थी। जांच के दौरान वह घटिया क्वालिटी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित बताई गई थी।

जिस पर विभाग ने मेडिकल स्टोर, डीलर और दवा कंपनी के खिलाफ जिला अदालत में केस दायर किया था। हालांकि अदालत ने सुनवाई के बाद मेडिकल स्टोर मालिक और डीलर को बरी कर दिया था। अदालत ने केवल दवा कंपनी को दोषी करार दिया।