200 की स्ट्राइक रेट से रन और शानदार गेंदबाजी, इंटर स्कूल स्टेट चैंपियनशिप में धमाकेदार प्रदर्शन, चंडीगढ़ की इस खिलाड़ी को आप भी जानें

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बल्ले और गेंद दोनों से कमाल। 200 की स्ट्राइक रेट से रन और गेंदबाजी में विरोधी टीम के बल्लेबाजों को चलता किया। इंटर स्कूल अंडर-17 गर्ल्स क्रिकेट चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली अदिति श्योराण ने नेशनल स्कूल प्रतियोगिता के लिए दावेदारी पेश की है। सेक्टर-9 स्थित कार्मल कान्वेंट स्कूल की छात्रा और क्रिकेट टीम की कप्तान अदिति ने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टाॅप ऑर्डर बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज अदिति तेजतर्रा फिल्डर भी है। उन्होंने टी-20 टूर्नामेंट में सबसे अधिक रनों के साथ ही तीन विकेट और फिल्डिंग में कई खिलाड़ियों को आउट किया। क्वार्टर फाइनल मैच में अदिति ने बल्ले के साथ ही गेंद से भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया। कार्मल की टीम ने जीएमएचएस 38 को छह विकेट से हरा दिया। इस मैच में अदिति ने सबसे अधिक 6 गेंदों पर 12 रन और दो महत्वपूर्ण विकेट लिए।

22 गेंदों पर 40 रन की धमाकेदार पारी सेमीफाइनल मैच में अदिति ने केवल 22 गेंदों पर 40 रन की धमाकेदार पारी खेली जिसमें पांच चौके भी शामिल थे। सेमीफाइनल में डीपीएस-40 की टीम ने 32 रन से जीत हासिल की। उधर अंतिम मैच में भी अदिति ने सेंट जेवियर्स के खिलाफ सिर्फ 21 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। पूरे टूर्नामेंट में कार्मल कान्वेंट स्कूल अंडर-19 क्रिकेट टीम की कप्तान ने अपने प्रदर्शन से अब इस साल होने वाले स्कूल नेशनल गेम्स में चंडीगढ़ की टीम की तरफ से चयन को लेकर मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। इंटर स्कूल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल टीम में जाने का मौका मिलता है। इस बार अंडर-17 गर्ल्स नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप तेलंगाना में दिसंबर या जनवरी में हो सकती हैं।

चंडीगढ़ से स्टेट अवाॅर्ड पाने वाली पहली और सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी केवल 15 साल की उम्र में स्टेट,नेशनल और बीबीसीआई जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में चंडीगढ़ महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी अदिति श्योराण की प्रतिभा को लेकर उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। अदिति श्योराण अंडर-17 और अंडर-19 स्तर पर क्रिकेट की लगभग सभी प्रमुख स्टेट, नेशनल और बीसीसीआई प्रतियोगिताओं में चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग और यूटी क्रिकेट एसोसिएशन(यूटीसीए) चंडीगढ़ की महिला टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। अदिति ने सबसे पहले बीसीसीआई के गुजरात में आयोजित अंडर-15 महिला वन डे टूर्नामेंट से बीसीसीआई प्रतियोगता में हिस्सा लिया। यहां पर अदिति ने पहली बार अपने शानदार खेल से सभी का ध्यान आकर्षित किया। 2025-26 में बीसीसीआई की अंडर-19 वन डे महिला चैंपियनशिप में भी अदिति की यूटीसीए की ओर से चयन हुआ।

टीमें में अदिति बल्लेबाज के तौर पर सबसे कम उम्र की खिलाड़ी के तौर पर चयनति हुई थी। पहले ही मैच में अदिति ने विदर्भ जैसी मजबूत टीम के साथ अविजित 17 रनों की पारी खेली। अदिति स्टेट स्तर पर लगातार तीन वर्ष से मेडल हासिल कर चुकी हैं। क्रिकेट सहित विभिन्न खेलों में अदिति ने तीन गोल्ड मेडल सहित दस से अधिक मेडल और ट्राॅफी जीती हैं। अदिति 2024 में यूटी क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित लड़कियों की पहली गली क्रिकेट सीजन-1 की चैंपियन टीम की सदस्य रही हैं।

इस टूर्नामेंट में अदिति ने सभी मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच जीतकर नया रिकाॅर्ड बनाया। 46 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जोकि एशिया बुक ऑफ रिकाैर्ड में दर्ज है। इसी साल स्टेट स्तर पर गोल्ड मेडल के लिए यूटी खेल विभाग की ओर से अदिति को 48 हजार कैश अवाॅर्ड से नवाजा गया है। यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया,चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा, खेल सचिव प्रेरणा पुरी, खेल डायरेक्टर सौरभ कुमार अरोड़ा की मौजूदगी में अदिति श्योराण को सेक्टर-42 स्थित जीसीजी काॅलेज आडियोरियम में सम्मानित किया गया। अदिति की खेल उपलब्धियों के लिए कार्मल कान्वेंट स्कूल ने भी बीते वर्ष अदिति को स्पोर्ट्स डे पर विशेष तौर पर सम्मानित किया था।

जब लड़कों की एकेडमी में पहली बार लड़की को मिली एंट्री चंडीगढ़ प्रशासन की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित सेक्टर-16 स्थित चंडीगढ़ क्रिकेट एकेडमी में केवल 12 वर्ष की उम्र में दाखिला पाने वाली अदिति श्योराण पहली महिला क्रिकेटर हैं। पहले इस एकेडमी में सिर्फ लड़कों को ही दाखिला दिया जाता था। अदिति के क्रिकेट के प्रति जज्बे को देखते हुए यूटी के पूर्व प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और पूर्व एडवाइजर धर्मपाल के निर्देशों पर अदिति को विशेष तौर पर क्रिकेट एकेडमी में दाखिला दिया गया। करीब तीन चार साल की कड़ी मेहनत के दम पर अदिति ने चंडीगढ़ और अपने परिवार का मन बढ़ाया है।

अदिति मूल रुप से हरियाणा के सोनीपत जिले में दुभेटा गांव(गोहाना के नजदीक) की मूल निवासी है। वह क्रिकेट में अभी तक अपने प्रदर्शन का श्रेय दादा रघुबीर सिंह, दादी मूर्ति देवी और पेशे से लेक्चरर अनू श्योराण को देती हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में अदिति बताती हैं कि उन्होंने दो वर्ष कड़ी मेहनत कर वजन को 15 से 17 किलोग्राम कम किया और अब क्रिकेट स्किल पर ध्यान दे रही हैं। अदिति खेेलों को साथ कार्मल कान्वेंट स्कूल में अन्य गतिविधियों में भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेती हैं। एनसीसी कैडेट अदिति को कहती हैं कि बेटियों को भी शिक्षा के साथ खेलों में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेनी चाहिए।