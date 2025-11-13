'यशू-यशू' वाले पादरी को जेल पहुंचाने वाली पीड़िता का पति दुष्कर्म मामले में बरी, अदालत में बयान से मुकरी महिला

उस महिला का पति, जिसने 'यशू-यशू' वाले पादरी को जेल भिजवाया था, दुष्कर्म के एक मामले में बरी हो गया है। अदालत में महिला अपने बयान से मुकर गई, जिसके कारण आरोपी को बरी कर दिया गया। महिला ने पहले पति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में अपने बयान से पलट गई, जिससे सबूतों की कमी हो गई और अदालत ने आरोपी को रिहा कर दिया।

बजिंदर सिंह (जागरण फोटो)