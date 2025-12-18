पंजाब पंचायत चुनावों में AAP की बंपर जीत, जिला परिषद में 'झाड़ू' के नाम हुआ भारी जनादेश; अमन अरोड़ा ने किया शुक्रिया
आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ने पंचायत चुनावों में पार्टी को बहुमत देने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ने जिला परिषद और ब्लाक समिति चुनावों में पार्टी को बड़ा जनादेश देने के लिए लोगों का धन्यवाद किया।
उन्होंने इस नतीजे को आप सरकार के शासन और जन-पक्षीय नीतियों का स्पष्ट समर्थन बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रधान ने कहा कि जिस तरह से नतीजे लगातार आ रहे हैं, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकतरफा जनादेश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
अरोड़ा ने कहा कि घोषित जिला परिषद के लगभग 85 फीसदी नतीजे आप के पक्ष में आए हैं, जो पार्टी की नीतियों और नेतृत्व में लोगों के विश्वास को साफ दर्शाते हैं।
इसे आप की एकतरफा जीत करार देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि हालांकि बैलेट पेपरों से गिनती एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन रुझान स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की नीतियों की ओर पंजाब के झुकाव को दर्शाते हैं।
उन्होंने कहा कि पार्टी पिछले चार सालों के दौरान आप सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता की कचहरी में गई थी और पंजाब के लोगों ने सरकार के शासन पर मुहर लगा दी है।
अमन अरोड़ा ने मतदाताओं का उनके भरपूर समर्थन के लिए धन्यवाद किया और सभी विजेता जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप पंजाब की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेगी।
