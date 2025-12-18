पंजाब जिला परिषद चुनाव: AAP की एकतरफा जीत, 62% सीटें पर कब्जा; कांग्रेस दूसरे और SAD तीसरे स्थान पर

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। जिला परिषद और ब्लाक समिति के चुनाव में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी एकतरफा जीत की तरफ अग्रसर है। जिला परिषद और ब्लाक समिति की कुल 3,185 सीटों के लिए बुधवार को शुरू हुई मतगणना के दौरान देर शाम तक 1,989 सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए।

इनमें से आम आदमी पार्टी ने सबसे अधिक 62 प्रतिशत सीटों अर्थात 1,264 पर जीत हासिल कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस 363 सीटें जीत कर दूसरे और 253 सीटों के साथ शिअद तीसरे स्थान पर बनी हुई है। इस बार अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरी भाजपा खबर लिखे जाने तक मात्र 29 सीटें ही जीत पाई है जबकि 80 सीटों पर आजाद प्रत्याशियों ने बाजी मारी है।

रात ढाई बजे तक मतगणना जारी थी और रुझानों में भी अधिकांश जगह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीत की ओर अग्रसर थे। अब तक के चुनाव परिणाम पर नजर दौड़ाएं तो आप को कोई भी दूसरी पार्टी चुनौती देती दिखाई नहीं दी।

हालांकि गांव संधवा जोकि विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां का गांव है, में शिअद के प्रत्याशी महिंदर सिंह ने जीत हासिल की है। मतदान 14 दिसंबर को हुए थे। मतगणना के दौरान पहली बार वीडियोग्राफी की जा रही है।

सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होने के बाद आप के प्रत्याशी लीड बनाते नजर आए और इस लीड को उन्होंने जीत तक जारी रखा। दोपहर तक दूसरे स्थान पर शिअद और कांग्रेस में टक्कर दिखाई दी। शाम होते-होते कांग्रेस ने बाजी मार ली और रुझानों में भी उसके प्रत्याशी दूसरे स्थान पर बने हुए थे। शहरी पार्टी से जानी जाती भाजपा का प्रदर्शन इस चुनाव में कुछ खास नहीं रहा है और वह आजाद प्रत्याशियों से भी कम सीटें जीतकर अंतिम में बनी हुई है।

जिला परिषद की कुल 347 सीटों में से देर रात तक 112 सीटों के जारी परिणाम के अनुसार आप ने 79, कांग्रेस ने 21, शिअद ने नौ, भाजपा ने एक और दो सीटों पर आजाद प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है।

ब्लाक समिति की कुल 2,838 सीटों में से 1,877 के परिणाम घोषित किए जा चुके थे। आप 1,185 सीटें जीत पहले, कांग्रेस 342 के साथ दूसरे और 244 सीटों के साथ शिअद तीसरे स्थान पर रहा। आजाद प्रत्याशियों ने 78 सीटें जीतीं और भाजपा के खाते में मात्र 28 सीटें ही आई हैं।

फिरोजपुर जिले में पिछले दिनों हाई कोर्ट के आदेश पर रिहा किए गए गुरप्रीत सिंह सेखों की दोनों पत्नियों मनदीप कौर व कुलजीत कौर ने जिला परिषद के चुनाव जीत हासिल की है। इसी तरह संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर के पैतृक गांव कुरड़ में भी शिअद की प्रत्यशी जसविंदर कौर विजयी रहीं।

पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल के पैतृक गांव जगदेव कलां में भी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि हम इस पर चिंतन करेंगे। नाभा में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कौर जिनका नामांकन पत्र छीनकर ले जाने का वीडियो काफी वायरल हुआ था, ने भी चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने आप प्रत्याशी करमजीत कौर को हराया। देर रात तक चुनाव के नतीजे आते रहे।