Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पंजाब को लूटने के लिए 20 सालों से चल रही ‘मैच-फिक्सिंग’ डील, AAP ने कैप्टन और बादल परिवार को घेरा

    By Kailash Nath<br/> Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार पर पंजाब के संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इन नेताओं ने मिलकर राज्य को लूटा और अब सत्ता में लौटने के सपने देख रहे हैं। उन्होंने दोनों परिवारों के बीच 'मैच-फिक्सिंग' डील का भी आरोप लगाया, जिसमें एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज मामलों को दबा दिया गया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    AAP का कैप्टन और बादल परिवार को घेरा। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार पर हमला बोलते हुए उन्हें राज्य के संसाधनों को लूटने की बीस सालों से जारी साजिश के लिए जिम्मेदार ठहराया।

    वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब की जनता द्वारा नकारे गए नेता, जिनमें दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनके साढ़ू सिमरनजीत सिंह मान और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल शामिल हैं, एक बार फिर सत्ता में लौटने के सपने देख रहे हैं। चीमा ने जोर देकर कहा कि पंजाब अब इन दो परिवारों की लूट की राजनीति को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। 20 सालों से चल रही ‘मैच-फिक्सिंग’ डील अब खत्म हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चीमा ने कहा कि 2002-2007 की कैप्टन सरकार के दौरान बादल परिवार के खिलाफ लगभग 4,000 करोड़ रुपये की बेहिसाबी संपत्ति से जुड़े केस दर्ज किए गए थे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जानबूझकर इन मामलों की कार्रवाई में देरी की।

    2007 में जब अकाली-भाजपा सरकार सत्ता में आई तो सभी केस तुरंत खारिज कर दिए गए। आप नेता ने कहा कि यह कोई संबंध नहीं था। यह बादल और कैप्टन परिवारों के बीच एक-दूसरे को सुरक्षित रखने और राज्य की लूट को जारी रखने के लिए किया गया गहरा, छिपा हुआ समझौता था।

    वित्त मंत्री ने बेअदबी की घटनाओं को लेकर भी दोनों परिवारों की सरकारों की नाकामी को उजागर किया। चीमा ने कहा कि कैप्टन ने जस्टिस रंजीत सिंह और जस्टिस जोरा सिंह आयोगों का इस्तेमाल सिर्फ पंचायत चुनावों में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया, लेकिन दोषियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

    कैप्टन ने भाजपा को दिखाया आइना: वड़िंग

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा है कि वह पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से सहमत हैं कि भाजपा का पंजाब में अपने दम पर कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका अपने सहयोगियों के साथ या उनके बिना कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पार्टी ने अपनी पंजाब विरोधी नीतियों से पंजाबियों को खुद से पूरी तरह दूर और विरोध बना लिया है।

    प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कैप्टन के इस बयान पर कि भाजपा पंजाब में अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती और उसे अकालियों के साथ गठबंधन करना चाहिए, कहा कि भाजपा पंजाब में कभी भी सरकार नहीं बना सकती, चाहे वह अकालियों के साथ हो या फिर उनके बिना हों।

    उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां पंजाब से पहले ही खत्म हो चुकी हैं और उनके फिर से उभरने या बचने की कोई उम्मीद या गुंजाइश नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कैप्टन ने अपनी पार्टी को आईना दिखाया है।