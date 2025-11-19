AAP के दक्षिण भारत रोडशो ने पंजाब में 1700 करोड़ के निवेश का रास्ता खोला, मोहाली बनेगा IT हब

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब सरकार की निवेश नीतियां नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य आर्थिक विकास का मॉडल बन चुका है। 2024 बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में 'टॉप अचीवर' का दर्जा मिलना शासन, बिजली अधिशेष और तेज मंजूरी प्रक्रिया की सराहना है। मंत्री संजीव अरोड़ा के दक्षिण भारत रोडशो ने मोहाली को आईटी हब के रूप में स्थापित किया, जबकि दक्षिणी कंपनियां पंजाब के पारदर्शी वातावरण से आकर्षित हुईं। प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 की तैयारियां रोजगार और युवा संभावनाओं को बढ़ावा देंगी। यह सफलता पंजाब को राष्ट्रीय आर्थिक पटल पर चमकाने का माध्यम बनेगी, जहाँ हर निवेशक को स्वागत करने का आत्मविश्वास है।

हैदराबाद रोडशो ने मोबिलिटी, रक्षा, एयरोस्पेस, फूड प्रोसेसिंग और हेल्थकेयर क्षेत्रों से निवेश आकर्षित किया। कंटिनेंटल एनर्जी, गौतम अडानी इंडस्ट्रियल गैसेज, रामकी ग्रुप, अडिटी बिरला गैसेज और बीईएल जैसी कंपनियों ने विस्तृत चर्चाएं कीं। पंजाब विकास आयोग और इन्वेस्ट पंजाब ने राइट टू बिजनेस एक्ट व फास्ट ट्रैक पोर्टल की जानकारी दी। बिजली अधिशेष डेटा सेंटरों के लिए आदर्श है, जो मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है। इन चर्चाओं से उभरी संभावनाएँ पंजाब के औद्योगिक परिदृश्य को नया आयाम देंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएँगी।

चेन्नई रोडशो में एचसीएल, कॉग्निजेंट, लार्सन एंड टूब्रो, ग्लोबल लॉजिक, वीरतुसा, रथरा ग्रुप और डॉ. अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने भाग लिया। फूड प्रोसेसिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लीन मोबिलिटी और मुरुगप्पा ग्रुप पर चर्चा हुई। मुरुगप्पा ने पारदर्शी शासन की तारीफ की, मोहाली-लुधियाना-राजपुरा में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अवसर तलाशे। बहवान साइबरटेक ने पंजाब को उत्तरी टेक गंतव्य बताया, डिजिटल इकोसिस्टम की वजह से।

ये सहयोग पंजाब को सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का केंद्र बनाएँगे, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे। मंत्री अरोड़ा ने बताया कि रोडशो से 1,700 करोड़ के निवेश और रोजगार सृजन तेज हुआ। राइट टू बिजनेस एक्ट व फास्ट ट्रैक पोर्टल ने मंजूरी सरल बनाई। इन्वेस्ट पंजाब अगले आउटरीच की तैयारी में है, जो 2026 समिट को भव्य बनाएगा। स्मार्ट सिटी व इंडस्ट्रियल कॉरिडोर युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार की ये नीतियाँ छोटे व्यवसायों को भी बड़े अवसर प्रदान कर रही हैं, आर्थिक समावेशिता सुनिश्चित कर रही हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने ग्रीनको ग्रुप का दौरा किया, जहां बड़े विनिर्माण पर चर्चा हुई। ग्रीनको की हरित ऊर्जा पंजाब की सस्टेनेबल नीतियों से मेल खाती है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस से एमएसएमई सहयोग पर फोकस, जो रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेगा। सब्सिडी व क्रेडिट गारंटी नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है, लुधियाना को नई गति दे रही है। ये साझेदारियाँ पंजाब के एमएसएमई को वैश्विक बाजारों से जोड़ेंगी, निर्यात क्षमता बढ़ाएँगी।

शाम के सेशन में डॉ. आर. पर्था सराधी रेड्डी (एनआईपीईआर मोहाली), लिंडे इंडिया, हार्टेक्स व आईसीएआई ने भाग लिया। फार्मास्यूटिकल्स व बायोटेक में पंजाब की प्रगति की सराहना हुई। एनआईपीईआर रिसर्च हब बन रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग युवाओं को इंडस्ट्री-रेडी बना रही है। ये सेशन नेटवर्किंग व संयुक्त परियोजनाओं की नींव डाल रहे हैं। इन पहलों से पंजाब का इनोवेशन इकोसिस्टम और मजबूत होगा, नई खोजों को जन्म देगा।