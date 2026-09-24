मोहाली गमाडा ऑफिस में घुसे AAP कार्यकर्ता, 42 घंटे से चल रही ईडी की कार्रवाई का विरोध; पुलिस ने संभाला मोर्चा
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोहाली स्थित गमाडा मुख्यालय पर ईडी की 42 घंटे से चल रही छापेमारी के ...और पढ़ें
HighLights
गमाडा मुख्यालय पर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया।
ईडी वापस जाओ और केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए।
आप ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
जागरण संवाददाता, मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) मुख्यालय पर 42 घंटे से चल रही ईडी की रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने वीरवार को मोर्चा खोल दिया है।
बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता गमाडा ऑफिस की बिल्डिंग में घुस गए और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने ईडी वापस जाओ और केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईडी की गमाडा ऑफिस में दस्तावेजों की जांच कर रही है।
हंगामे की सूचना मिलते ही मोहाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। पुलिस ने गमाडा ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग बढ़ा दी है।मंगलवार सुबह से ईडी की टीम ने गमाडा मुख्यालय और दो आईएएस अधिकारियों के घरों सहित दिल्ली, मोहाली और लुधियाना में कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। ईडी की टीम ने गमाडा की तीन मंजिलों को सील कर रखा है।
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कैबिनेट मंत्री मुंडियां के घर पर भी की थी रेड
इसी बीच बुधवार को ईडी ने कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह सैनी के लुधियाना स्थित घर पर भी रेड की थी। आप कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर पंजाब में डर का माहौल बना रही है।