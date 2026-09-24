मोहाली गमाडा ऑफिस में घुसे AAP कार्यकर्ता, 42 घंटे से चल रही ईडी की कार्रवाई का विरोध; पुलिस ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) मुख्यालय पर 42 घंटे से चल रही ईडी की रेड के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने वीरवार को मोर्चा खोल दिया है।

बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता गमाडा ऑफिस की बिल्डिंग में घुस गए और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने ईडी वापस जाओ और केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईडी की गमाडा ऑफिस में दस्तावेजों की जांच कर रही है।