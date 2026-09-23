पंजाब: गमाडा में ED की 36 घंटे से रेड जारी, मंत्री के रिश्तेदार के घर भी छापा; AAP बोली- चुनाव से पहले डराने की कोशिश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के मुख्यालय व दो आइएएस अधिकारियों के घर पर मंगलवार को शुरू हुई ईडी की जांच 36 घंटे बाद भी जारी है।

ईडी की टीम ने गमाडा के तीन मंजिलों को सील कर रखा है और वहां पर जांच जारी है। इसी बीच बुधवार को ईडी की टीम ने इसी मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह सैनी के लुधियाना स्थित घर पर दोपहर के समय रेड की जोकि देर रात तक जारी थी।

इसी बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य में चुनाव से पहले पंजाब में डर और दबाव का माहौल बनाने के लिए एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों का सहारा ले रही है। आप ने कहा कि दिल्ली में चुनाव से पहले भी छापेमारी, एजेंसियों के इस्तेमाल और दबाव की इसी तरह की राजनीति देखी गई थी। अब पंजाब में भी वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब किसी से डरने वाला नहीं है। गमाडा के मुख्यालय में ईडी की जांच लंबी खिंचने के आसार हैं। इसके संकेत बुधवार की शाम गमाडा भवन में गद्दे पहुंचाए गए।

बुधवार की सुबह ईडी टीम विकास गर्ग को लेकर उनके घर पहुंची और कुछ देर बाद लौट आई। बुधवार को ही ईडी की टीम दोपहर के समय लुधियाना जिले के साहनेवाल विधानसभा क्षेत्र के अधीन गांव कोहाड़ा में कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह के घर पहुंची। टीम ने घर का गेट बंद कर घर में जांच शुरू की जो देर रात तक जारी थी।

इससे पहले मंगलवार को ईडी ने मोहाली, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली और पंचकूला में करीब 26 ठिकानों पर जांच शुरू की थी। जांच के केंद्र में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स और उससे जुड़ी कंपनियां हैं। आशंका है कि गमाडा की दो प्रमुख नीलामी साइटों से जुड़े मामले में इन कंपनियों को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक लाभ पहुंचाया गया है।

दबाव विकास योजनाओं को नहीं रोक सकता: आप उधर, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि गमाडा मोहाली के योजनाबद्ध विकास और संसाधन जुटाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अधिकारियों में डर का माहौल बनाने से विकास कार्यों की रफ्तार पर सीधा असर पड़ सकता है।