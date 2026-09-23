पंजाब: गमाडा में ED की 36 घंटे से रेड जारी, मंत्री के रिश्तेदार के घर भी छापा; AAP बोली- चुनाव से पहले डराने की कोशिश
ईडी की गमाडा मुख्यालय और दो IAS अधिकारियों के घरों पर 36 घंटे से अधिक समय से जारी जांच अब ...और पढ़ें
HighLights
गमाडा मुख्यालय और दो IAS अधिकारियों के घरों पर ED की 36 घंटे से रेड
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार के लुधियाना स्थित घर पर भी छापा
AAP ने चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के मुख्यालय व दो आइएएस अधिकारियों के घर पर मंगलवार को शुरू हुई ईडी की जांच 36 घंटे बाद भी जारी है।
ईडी की टीम ने गमाडा के तीन मंजिलों को सील कर रखा है और वहां पर जांच जारी है। इसी बीच बुधवार को ईडी की टीम ने इसी मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह सैनी के लुधियाना स्थित घर पर दोपहर के समय रेड की जोकि देर रात तक जारी थी।
इसी बीच आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य में चुनाव से पहले पंजाब में डर और दबाव का माहौल बनाने के लिए एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों का सहारा ले रही है।
आप ने कहा कि दिल्ली में चुनाव से पहले भी छापेमारी, एजेंसियों के इस्तेमाल और दबाव की इसी तरह की राजनीति देखी गई थी। अब पंजाब में भी वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पंजाब किसी से डरने वाला नहीं है। गमाडा के मुख्यालय में ईडी की जांच लंबी खिंचने के आसार हैं। इसके संकेत बुधवार की शाम गमाडा भवन में गद्दे पहुंचाए गए।
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100 से अधिक कर्मचारी रुके
बताया जा रहा है कि जांच और सुरक्षा के लिए 100 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी यहां रुके हुए हैं। ईडी द्वारा मंगलवार से जिन दो आइएएस अधिकारियों के घरों पर रेड की गई है, उनमें वरिष्ठ आइएएस अधिकारी और गमाडा के पूर्व चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राजीव गुप्ता व विकास गर्ग हैं।
बुधवार की सुबह ईडी टीम विकास गर्ग को लेकर उनके घर पहुंची और कुछ देर बाद लौट आई। बुधवार को ही ईडी की टीम दोपहर के समय लुधियाना जिले के साहनेवाल विधानसभा क्षेत्र के अधीन गांव कोहाड़ा में कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह के घर पहुंची। टीम ने घर का गेट बंद कर घर में जांच शुरू की जो देर रात तक जारी थी।
इससे पहले मंगलवार को ईडी ने मोहाली, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली और पंचकूला में करीब 26 ठिकानों पर जांच शुरू की थी। जांच के केंद्र में तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स और उससे जुड़ी कंपनियां हैं। आशंका है कि गमाडा की दो प्रमुख नीलामी साइटों से जुड़े मामले में इन कंपनियों को कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये से अधिक लाभ पहुंचाया गया है।
दबाव विकास योजनाओं को नहीं रोक सकता: आप
उधर, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि गमाडा मोहाली के योजनाबद्ध विकास और संसाधन जुटाने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अधिकारियों में डर का माहौल बनाने से विकास कार्यों की रफ्तार पर सीधा असर पड़ सकता है।
भाजपा राजनीतिक तौर पर मान सरकार के कामों को नहीं रोक सकती, इसलिए अब केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। इस दबाव के बावजूद सरकार महिलाओं, परिवारों, किसानों, नौजवानों और समाज के अन्य वर्गों से किए अपने वादों को पूरा करना जारी रखेगी।
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