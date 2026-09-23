गमाडा मुख्यालय में ED की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी, 100 से ज्यादा कर्मचारी टिके; रात में रुकने के लिए मंगाए गद्दे

रोहित कुमार, चंडीगढ़। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के फेज-8 स्थित मुख्यालय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की कार्रवाई दूसरे दिन बुधवार को भी जारी रही।

मंगलवार सुबह शुरू हुई तलाशी और पूछताछ की कार्रवाई 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी खत्म नहीं हुई है। कार्रवाई के लंबा खिंचने के संकेत उस समय मिले, जब बुधवार शाम गमाडा भवन में ईडी की टीम और जांच के दायरे में आए अधिकारियों के लिए और गद्दे पहुंचाए गए। इससे पहले भी रात में अधिकारियों के रुकने के लिए गद्दों की व्यवस्था की गई थी।

ईडी ने मंगलवार को गमाडा मुख्यालय में कार्रवाई शुरू करने के बाद भवन की तीन मंजिलों को सील कर दिया था। बुधवार को जांच का दायरा और बढ़ाए जाने के साथ टीम ने अतिरिक्त बल भी बुलाया। भवन के अंदर ईडी और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद बताए जा रहे हैं। जांच के दायरे में आए गमाडा तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी भवन के अंदर ही हैं। कार्रवाई के दौरान भवन में आवाजाही पूरी तरह सीमित रखी गई है।

गुरुद्वारे से मंगाए गए गद्दे, खाने की भी व्यवस्था मंगलवार रात कार्रवाई के दौरान अधिकांश ईडी अधिकारियों और जांच के दायरे में आए अधिकारियों को भवन से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद पास के एक गुरुद्वारे से गद्दे मंगवाकर अधिकारियों के रात रुकने की व्यवस्था की गई। बुधवार शाम फिर अतिरिक्त गद्दे भवन में पहुंचाए गए।

इन्हें दोपहिया वाहन से अंदर ले जाते हुए भी देखा गया। स्थानीय स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। एक स्थानीय मिठाई कारोबारी की ओर से मिनी-बुफे के तौर पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

विकास गर्ग को ईडी वाहन से घर ले गई टीम जांच के दायरे में पंजाब के आवास विभाग के सचिव विकास गर्ग भी हैं। बुधवार दोपहर ईडी की टीम उन्हें अपने वाहन में उनके आवास पर लेकर गई। वहां कुछ समय रुकने के बाद उन्हें वापस गमाडा मुख्यालय लाया गया।