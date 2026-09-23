गमाडा घोटाले में कई IAS रडार पर, राजीव गुप्ता व विकास गर्ग के ठिकानों पर रेड से नौकरशाही में हड़कंप

रोहित कुमार, चंडीगढ़। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई अब किसी एक अधिकारी या एक फाइल तक सीमित नहीं रह गई है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी गमाडा से जुड़े फैसलों की कड़ी में वरिष्ठ नौकरशाही की भूमिका को भी खंगाल रही है।

यही वजह है कि कार्रवाई का दायरा अधिकारियों के आवास और कार्यालयों तक पहुंचने के साथ-साथ पुराने प्रशासनिक फैसलों और उनसे जुड़ी फाइलों तक बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक, ईडी की ओर से पंजाब के मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी से भी गमाडा से जुड़े मामलों में पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा आइएएस अधिकारी राजीव गुप्ता और आइएएस अधिकारी विकास गर्ग से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई ने जांच को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

एजेंसी की पड़ताल में यह देखा जा रहा है कि गमाडा में जमीनों की नीलामी, डेवलपर्स को दी गई राहत, ईडीसी और ब्याज से जुड़े फैसलों तथा नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्ज के मामलों में निर्णय किस स्तर पर लिए गए। 40 करोड़ की राहत वाली फाइल भी जांच के केंद्र में सूत्रों के अनुसार वर्ष 2025 में गमाडा की बैठक में करीब 40 करोड़ रुपये के नॉन-कंस्ट्रक्शन चार्ज से जुड़ी मांग को उचित नहीं मानते हुए राहत देने का मामला भी ईडी की जांच में अहम है। एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि राहत देने का आधार क्या था और निर्णय की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका रही।

इसके साथ ही गमाडा की प्राइम ऑक्शन साइटों से जुड़े मामलों में हुए कथित वित्तीय नुकसान और बिल्डरों को ईडीसी तथा ब्याज में दी गई राहत की फाइलें भी जांच के दायरे में बताई जा रही हैं। अधिकारियों के बीच हुए संवाद और संबंधित दस्तावेजों को भी जांच का हिस्सा बनाए जाने की जानकारी है।