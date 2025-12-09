Language
    मरीजों की सुविधाओं और चिकित्सा व्यवस्था की गुणवत्ता जांचने पहुंचे AAP विधायक, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने का दिया भरोसा

    By Gaurav Tiwari Edited By: Gaurav Tiwari
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:50 PM (IST)

    पंजाब में, आप विधायक डॉ. बलबीर सिंह ने फतेहगढ़ साहिब जिले के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दृष्टिकोण के अनुसार, सर ...और पढ़ें

    डॉ. बलबीर सिंह ने फतेहगढ़ साहिब के स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

    चंडीगढ़ पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. बलबीर सिंह ने फतेहगढ़ साहिब जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसमें सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष जोर दिया गया है। डॉ. सिंह ने इस दौरान चिकित्सा स्टाफ, दवाइयों की उपलब्धता, और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया।

    औचक निरीक्षण के दौरान विधायक डॉ. बलबीर सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों और चिकित्सा कर्मचारियों से विस्तार से बातचीत की। उन्होंने मरीजों से सीधे संवाद कर यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो रही हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि मान सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। 

    पंजाब सरकार ने पिछले कुछ समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मोहल्ला क्लीनिक योजना, आम आदमी क्लीनिक, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था जैसी पहल शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके घर के करीब ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। इस दिशा में नियमित निरीक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

    डॉ. बलबीर सिंह ने निरीक्षण के दौरान यह भी सुनिश्चित किया कि स्वास्थ्य केंद्रों में साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें और मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार करें। विधायक ने कहा कि जो भी कमियां पाई गई हैं, उन्हें तुरंत दूर करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए जाएंगे। 

    स्थानीय लोगों ने विधायक डॉ. बलबीर सिंह के इस औचक निरीक्षण की सराहना की है। कई मरीजों और उनके परिजनों ने कहा कि ऐसे निरीक्षण से स्वास्थ्य केंद्रों में सुधार होता है और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सतर्क रहते हैं। एक मरीज के परिजन ने कहा, “यह सरकार सच में जनता के लिए काम कर रही है। जब नेता खुद आकर हमारी समस्याएं सुनते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि हमारी आवाज सुनी जा रही है।” 

    मान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, और बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का मानना है कि जनता की सेवा करना ही असली राजनीति है और इसी सिद्धांत के साथ हर विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। 

    विधायक डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि आने वाले समय में भी ऐसे औचक निरीक्षण जारी रहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि यदि किसी को भी किसी सरकारी विभाग में कोई समस्या का सामना करना पड़े, तो वे बेझिझक अपनी शिकायत दर्ज कराएं। सरकार हर शिकायत को गंभीरता से लेती है और समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

    पंजाब की जनता ने मान सरकार को इस विश्वास के साथ चुना था कि यह सरकार उनकी आवाज बनेगी और उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जा रहे सुधार और नियमित निरीक्षण इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. बलबीर सिंह का यह निरीक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो यह संदेश देता है कि मान सरकार जनता के लिए काम करने वाली सरकार है।