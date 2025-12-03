'आप' विधायक कुलदीप धालीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में दी 68 करोड़ की सौगात, 70 गांवों को होगा फायदा

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जनता की सेवा करना केवल वादे करने तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर काम करके दिखाना है। हाल ही में विधायक धालीवाल ने अपने क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 68 करोड़ रुपये की लागत से 40 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने की घोषणा की है। यह सड़क सेना (फौज), बीएसएफ और 70 गांवों के लोगों को सीधे लाभान्वित करेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।

विधायक धालीवाल ने बताया कि यह सड़क परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे के विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह लोगों की दशकों पुरानी मांग को भी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इस सड़क से आसपास के 70 गांवों के निवासियों को आवागमन में आसानी होगी, चिकित्सा सुविधाएं समय पर मिलेंगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाढ़ के समय यह सड़क राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विधायक ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।

धालीवाल ने अपने संबोधन में कहा, “70 सालों से लोग इस सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन पिछली सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने न केवल इस मांग को सुना, बल्कि उसे साकार करने का काम भी शुरू कर दिया है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब की आप सरकार आम लोगों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव कोशिश कर रही है कि विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। विधायक ने यह भी बताया कि वे व्यक्तिगत रूप से हर विकास कार्य की निगरानी करते है और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते है।

जो बात विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल को अन्य जनप्रतिनिधियों से अलग बनाती है, वह है उनका व्यक्तिगत स्तर पर जमीन पर उतरकर काम करने का तरीका। वे केवल कार्यालय में बैठकर फाइलों पर दस्तखत करने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि वे खुद मैदान में उतरकर हर परियोजना का जायजा लेते हैं। बाढ़ राहत कार्यों के दौरान भी उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिलते और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करते देखा गया है। यह दृष्टिकोण जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता और लोकप्रियता का कारण बना है।

स्थानीय निवासियों ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी सरकार ने उनकी दशकों पुरानी मांग पर ध्यान दिया है। 65 वर्षीय ग्रामीण बलविंदर सिंह ने कहा, “हमने कई सरकारें आते-जाते देखीं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। आप सरकार ने न केवल हमारी सुनी, बल्कि काम भी शुरू कर दिया। विधायक साहब खुद यहां आकर हमसे मिलते हैं और हमारी समस्याओं को समझते हैं।” एक अन्य ग्रामीण महिला ने कहा कि बाढ़ के समय उनके गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब यह सड़क उनकी जिंदगी बदल देगी।

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद से विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसे बुनियादी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया जा रहा है, जहां दशकों से उपेक्षा का दंश झेला गया है। सरकार का मानना है कि असली विकास तभी संभव है जब गांवों और छोटे शहरों का विकास हो, और इसी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

विधायक धालीवाल ने यह भी बताया कि सड़क निर्माण के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण के लिए भी कई योजनाएं लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नदियों और नहरों के रखरखाव के लिए विशेष बजट आवंटित किया है, ताकि बाढ़ की स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके। इसके अलावा, राहत और बचाव दलों को भी मज़बूत किया जा रहा है और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। विधायक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी सके।