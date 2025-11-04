खरड़ विधायक अनमोल गगन मान और चंडीगढ़ प्रभारी समेत आप के चार नेता बरी, पुलिस पर हमले के चार साल पुराने केस में राहत
विधायक अनमोल गगन मान और चंडीगढ़ प्रभारी समेत आम आदमी पार्टी के चार नेताओं को पुलिस पर हमले के चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन यादव की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा, जिसके चलते सभी आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया जाता है। यह मामला 2021 में भाजपा दफ्तर घेरने के दौरान हुई झड़प से जुड़ा था।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के खरड़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान, पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी डॉ. सनी आहलूवालिया, राजविंदर गिल और अर्शदीप सिंह को पुलिसकर्मियों पर हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है।
चार साल पुराने केस में चंडीगढ़ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) सचिन यादव की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए सभी आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया जाता है। इस फैसले के साथ ही अनमोल गगन मान और अन्य तीनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है।
चार अगस्त 2021 को हुई थी झड़प
यह मामला चार अगस्त 2021 का है। उस वक्त आप नेताओं ने चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित भाजपा दफ्तर को घेरने की कोशिश की थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान झड़प हो गई। झड़प में कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद थाना सेक्टर-39 में आईपीसी की धारा 188, 323, 332 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
