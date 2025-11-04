खरड़ विधायक अनमोल गगन मान और चंडीगढ़ प्रभारी समेत आप के चार नेता बरी, पुलिस पर हमले के चार साल पुराने केस में राहत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के खरड़ विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान, पार्टी के चंडीगढ़ प्रभारी डॉ. सनी आहलूवालिया, राजविंदर गिल और अर्शदीप सिंह को पुलिसकर्मियों पर हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है।

चार साल पुराने केस में चंडीगढ़ की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) सचिन यादव की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा, इसलिए सभी आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया जाता है। इस फैसले के साथ ही अनमोल गगन मान और अन्य तीनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है।