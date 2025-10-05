Language
    राज्यसभा उपचुनाव के लिए AAP का कैंडिडेट फाइनल, उद्योगपति राजिंदर गुप्ता को संसद भेजने की तैयारी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:59 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा में आप के 93 सदस्य होने के कारण गुप्ता का राज्यसभा में जाना तय है। 5000 करोड़ रुपये के ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता ने बीते कल ही आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था।

    राजिंदर गुप्ता बने आप के राज्यसभा उम्मीदवार।

    कैलाश नाथ, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी ने ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता को राज्यसभा के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। गुप्ता का राज्यसभा में जाना तय हैं। क्योंकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 93 सदस्य होने के कारण बहुमत तो हैं ही साथ ही कोई भी विपक्षी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने की सोच भी नहीं रहे।

    5000 करोड़ रुपये के ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन राजिंदर गुप्ता ने बीते कल ही आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष और काली माता मंदिर पटियाला की एडवाइजरी मैनेजिंदर कमेटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया था।

    गुप्ता के प्रत्याशी बनने के बाद यह तस्वीर भी स्पष्ट हो गई हैं कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और और पंजाब में राजनीतिक मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया राज्यसभा में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देने के बाद से ही विपक्षीय पार्टियां इस बात को मुद्दा बना रही थी।

    लुधियाना वेस्ट के चुनाव में केजरीवाल के राज्यसभा में जाने का मुद्दा सबसे प्रबल था। हालांकि, केजरीवाल हमेशा ही इस बात से इनकार करते रहे थे। वहीं, राज्यसभा सीट के लिए आप ने एक बार फिर उद्योग व व्यापार जगत के प्रतिनिधि पर भरोसा जताया है। संजीव अरोड़ा भी उद्योगपति थे।

    जिनकी जगह पर अब राजिंदर गुप्ता राज्यसभा में उनका स्थान लेंगे। वहीं, पंजाब में भले ही सरकार किसी की भी रही हो राजिंदर गुप्ता सभी पार्टियों के लिए आंख का तारा रहे हैं। अकाली दल और कांग्रेस की सरकार में भी उन्हें कैबिनेट का दर्जा मिला था। इन दोनों ही सरकारों में वह प्लानिंग बोर्ड से जुड़े रहे हैं। राजिंदर गुप्ता का पंजाब में हमेशा एक बड़ा नाम रहा है।

    वहीं, सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ उनके अच्छे संबंध भी रहे हैं, लेकिन वह राजनीतिक रूप से कभी किसी पार्टी से नहीं जुड़े। यह पहला मौका होगा कि वह आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। बता दें कि 24 अक्टूबर को राज्यसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव के लिए मतदान होना है।