बहरीन से बीबी को आनंदपुर साहिब कौन लाया? गाड़ी और एक लाख रुपये देने पर AAP का सुखबीर बादल से सवाल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) से जुड़े विवादित मामले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने अकाली दल पर निशाना साधा है। आप के जनरल सचिव एवं मीडिया प्रभारी बलतेज सिंह पन्नू ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल मामले में उठ रहे सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि संबंधित बीबी को बहरीन से श्री आनंदपुर साहिब कौन लेकर आया था और उसे गाड़ी किसने उपलब्ध कराई थी।

पन्नू ने आरोप लगाया कि धर्म प्रचार के खाते से एक लाख रुपये बीबी के खाते में दिए गए। उन्होंने कहा कि इस भुगतान का उद्देश्य और इसकी अनुमति किस स्तर पर दी गई, यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। पन्नू ने कहा कि इन सवालों के जवाब देने के बजाय जांच को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।