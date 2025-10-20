दीपावली से पहले चंडीगढ़ के डडूमाजरा में फायरिंग, एक युवक गंभीर रूप से घायल; अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ । दिवाली से एक रात पहले डडूमाजरा में गोली चलने की वारदात सामने आई है। बाइक पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। इस हमले में युवक को पीठ पर गोली लगी।

जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान विकास के रूप में हुई है। विकास को उपचार के लिए सेक्टर-16 के जीएमएसएच अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआईरेफर कर दिया गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है। हालांकि, वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपित की तलाश में छापेमारी कर रही है। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है