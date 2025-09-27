चंडीगढ़ में एक महीने पहले हुए झगड़े का बदला लेने आए हमलावर, पीठ पर वार कर चले गए
चंडीगढ़ के धनास इलाके में एक युवक पर आधा दर्जन लोगों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक मनप्रीत सिंह अपने दोस्त के साथ पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने आया था तभी हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते हमले का शक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एक महीने पहले हुए झगड़े की रंजिश में छह-सात युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक की पीठ पर तेजधार हथियार से वार किया गया है। वारदात शुक्रवार रात धनास एरिया में एक पेट्रोल पंप पर हुई। घायल युवक को पीजीआई में भर्ती कराया गया है। सारंगपुर थाना पुलिस हमलावरों की तलाश में दबिश दे रही है।
पीजीआई में भर्ती पंजाब के मुल्लांपुर का रहने वाला 21 वर्षीय मनप्रीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात 11 बजे अपने एक दोस्त के साथ पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवा रहा था। तभी छह-सात युवक उसे घेरकर खड़े हो गए। युवक बहस करने लगे और फिर गाली-गलौज की। इसके बाद हाथापाई पर उतर आए। इसी बीच एक युवक ने उसकी पीठ पर तेजधार हथियार से वार कर दिया। हमले के बाद सभी युवक फरार हो गए।
मनप्रीत ने बताया कि उसका दोस्त ने किसी तरह हमलावरों के चंगुल से बचकर निकला और तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पीसीआर वैन ने गंभीर हालत में मनप्रीत को अस्पताल पहुंचाया। जांच में सामने आया है कि करीब एक माह पहले धनास इलाके में मनप्रीत की कुछ युवकों से झगड़ा हुआ था। वही युवक इस हमले में शामिल हैं और रंजिश के चलते ऐसा किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपितों की पहचान कर ली गई है।
