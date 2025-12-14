मोहाली में चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस, संदिग्धों की धरपकड़ तेज; 6 वाहन जब्त

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंचायत समिति चुनावों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जनता में सुरक्षा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से मोहाली के एसपी सिटी दिलप्रीत सिंह, आईपीएस के नेतृत्व में शनिवार को सब डिवीजन सिटी-1 मोहाली क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान के दौरान 3बी2 मार्केट सहित अन्य प्रमुख बाजारों में नाके लगाए गए, जहां संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन जांच की गई। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना था।

अभियान के दौरान 21 ट्रैफिक चालान काटे गए, तीन कारें और तीन दोपहिया वाहनों को जब्त किया गया तथा चार व्यक्तियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई करते हुए उन्हें बीएनएसएस की धारा 173 के तहत हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, एक संदिग्ध व्यक्ति का डोप टेस्ट किया गया। टेस्ट के आधार पर तथा आगे की कार्रवाई के बाद फेज-1 पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 27/61/85 के तहत दिनांक शनिवार को एफआईआर नंबर 297 दर्ज की गई, जिसमें आरोपी यशपाल पुत्र देशराज, निवासी #5584-ए, सेक्टर-56, चंडीगढ़ शामिल है।