चंडीगढ़ में एक चिंगारी उठी और जल गई 20 से 25 लग्जरी गाड़ियां, गोदाम मालिक बोला-सब बर्बाद हो गया

चंडीगढ़ के पास मक्खन माजरा में एक लग्जरी गाड़ियों के रिपेयरिंग गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह पास की कबाड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस घटना में 20 से 25 लग्जरी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं जिससे गोदाम मालिक को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पास स्थित गांव मक्खन माजरा में रिपेयरिंग शाॅप एसके मोटर्स का गोदाम आग की भेंट चढ़ गया। 20 से 25 लग्जरी गाड़ियों भी जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही गोदाम मालिक डेराबस्सी से तुरंत पहुंचा। सबकुछ बर्बाद हुआ देख बिलखने लगा और बोला कि करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया। अब कभी भरपाई नहीं कर पाऊंगा।

आगजनी की घटना मंगलवार तड़के हुई। जिसकी जानकारी सुरक्षा गार्ड ने गोदाम मालिक संतोष को सुबह करीब 4 बजे दी। संतोष डेराबस्सी में रहते हैं और इस गोदाम को किराये पर लेकर लग्जरी गाड़ियां रिपेयर करने का काम करते थे। संतोष ने बताया कि आग उनके गोदाम के पास स्थित कबाड़ी की दुकान में शाॅर्ट सर्किट के कारण लगी थी। आग तेजी से फैलते हुए उनके गोदाम तक पहुंच गई और वहां खड़ी लग्जरी गाड़ियां पूरी तरह जल गईं।