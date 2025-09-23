चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के घर में निकला सांप, मच गया हड़कंप, रेस्क्यू टीम बोली-जहरीला नहीं है

पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रोफेसर के घर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप प्रोफेसर डाॅ. साहिजपाल के बेडरूम में मिला था। परिवार के सदस्यों ने शोर मचाया जिसके बाद वन्य जीव विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। निवासियों ने परिसर में सफाई की मांग की है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस सेक्टर-14 में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब एक प्रोफेसर के घर के बेडरूम में सांप निकल आया। वन्य जीव विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा गया। टीम ने बताया कि सांप जहरीला नहीं है। इसके बाद सांप को जंगल में छोड़ दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना ई-आई/73 में स्थित प्रोफेसर डाॅ. साहिजपाल के घर की है। सुबह जब परिजनों ने सांप देखा तो घबराकर शोर मचाया। देखते ही देखते आस-पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तुरंत वन्य जीव विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा। टीम ने बताया कि यह सांप जहरीला नहीं था, लेकिन घर के भीतर मिलने से परिजनों में दहशत फैल गई थी। बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया।