    चंडीगढ़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से हवा में उछलकर नदी में गिरा स्कूटी सवार, दर्दनाक मौत

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 09:11 AM (IST)

    चंडीगढ़ के खुड्डालौहरा में एक तेज़ रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार हवा में उछलकर नदी में जा गिरा। पुलिस ने आरोपी स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान शुभम के रूप में हुई है।

    स्कॉर्पियो की टक्कर से नदी में गिरा स्कूटर सवार, दर्दनाक मौत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़पीजीआई पुलिस चौकी क्षेत्र के तहत आने वाले खुड्डालौहरा से नयागांव को जोड़ने वाले सिंगल रोड पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने सामने से आ रहे स्कूटी सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह स्कूटी समेत कई फीट हवा में उछलकर पटियाला की राव नदी में जा गिरा।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के दौरान स्कूटी नदी के बीचोंबीच एक तरफ जा गिरी जबकि चालक करीब 15 फीट दूर जाकर मुंह के बल गिरा। राहगीरों ने तुरंत आरोपित स्कॉर्पियो चालक को पकड़ लिया और पुलिस को मौके पर बुलाया। घायल युवक को तत्काल पीजीआई पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    मृतक की पहचान नयागांव निवासी शुभम के रूप में हुई है। बताया गया कि शुभम ने हाल ही में नई स्कूटी खरीदी थी, जिस पर अस्थायी (टेंपरेरी) नंबर लगा हुआ था। घटना सरकारी स्कूल के पास मंगलवार बाद दोपहर की बताई जा रही है।

     

    पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और आरोपी चालक मनप्रीत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह हादसे के वक्त शराब के नशे में था या नहीं