चंडीगढ़ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से हवा में उछलकर नदी में गिरा स्कूटी सवार, दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआई पुलिस चौकी क्षेत्र के तहत आने वाले खुड्डालौहरा से नयागांव को जोड़ने वाले सिंगल रोड पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक ने सामने से आ रहे स्कूटी सवार को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह स्कूटी समेत कई फीट हवा में उछलकर पटियाला की राव नदी में जा गिरा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के दौरान स्कूटी नदी के बीचोंबीच एक तरफ जा गिरी जबकि चालक करीब 15 फीट दूर जाकर मुंह के बल गिरा। राहगीरों ने तुरंत आरोपित स्कॉर्पियो चालक को पकड़ लिया और पुलिस को मौके पर बुलाया। घायल युवक को तत्काल पीजीआई पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की पहचान नयागांव निवासी शुभम के रूप में हुई है। बताया गया कि शुभम ने हाल ही में नई स्कूटी खरीदी थी, जिस पर अस्थायी (टेंपरेरी) नंबर लगा हुआ था। घटना सरकारी स्कूल के पास मंगलवार बाद दोपहर की बताई जा रही है।