मोहाली में सरकारी नशा छुड़ाऊ केंद्र में रात को हुआ बवाल, सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला कर दो मरीज फरार

मोहाली के सेक्टर-66 स्थित नशा छुड़ाऊ केंद्र में मरीजों ने सुरक्षाकर्मियों पर हमला कर दिया जिससे दो मरीज फरार हो गए। गार्डों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंचार्ज ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है जबकि पुलिस का कहना है कि उन्हें अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। पहले भी इस केंद्र से मरीज भाग चुके हैं।

जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-66 स्थित सरकारी नशा छुड़ाऊ केंद्र में रात को अफरातफरी मच गई। यहां भर्ती मरीजों ने अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला बोल दिया और इस बीच दो मरीज मौका पाकर फरार हो गए। घटना रविवार रात करीब सवा 12 बजे की है। तीन मरीज बाथरूम जाने के बहाने बाहर निकले तो उनके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड चला गया। तभी मरीजों ने गार्ड से झगड़ा शुरू कर दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया।

शोर सुनकर बाकी मरीज भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मिलकर सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई कर दी। इतने में दो अन्य सिक्योरिटी गार्ड भी बचाने पहुंचे, लेकिन मरीजों ने लोहे की राॅड से उन पर भी हमला कर दिया। हमले में तीनों गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर दो मरीज बड़ी चालाकी से पहले बेड बाहर लाए और उसे सीढ़ी बनाकर छत पर चढ़ गए।

ऊपर से पत्थर फेंककर उन्होंने गार्ड्स को पास आने से रोका और फिर छत से छलांग लगाकर फरार हो गए। घायल सिक्योरिटी गार्ड्स को तुरंत सिविल अस्पताल फेज-6 में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। गार्ड्स को लोहे की राड से गंभीर चोटें आई हैं और उनका एक्स-रे भी करवाया गया है।

पहले भी 23 मरीज नशा छुड़ाऊ केंद्र से हो चुके हैं फरार करीब चार महीने पहले भी नशा छुड़ाऊ केंद्र से 23 मरीज फरार हो गए थे। चार महीने पहले शहर में रात के समय काफी तेज आंधी तूफान आया था। जिससे आधे से ज्यादा शहर में ब्लैक आउट हो गया था। इसका फायदा उठा कर नशा छुड़ाऊ केंद्र के मरीज खिड़की तोड़ कर वहां से फरार हो गए थे। उसके बाद भी दो महीने पहले तीन मरीजों ने वहां से भागने का प्रयास किया था। लेकिन उस समय सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा उन्हें काबू कर लिया गया था।